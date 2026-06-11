Estados Unidos se convierte en el mayor exportador de petróleo del mundo

Buques cisterna de productos químicos y petróleo anclados en el puerto de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, EEUU

Estados Unidos se ha convertido ​en el mayor exportador de petróleo del mundo, alterando un orden que se había mantenido durante décadas y que estaba dominado por Arabia Saudí y Rusia, un cambio que refuerza el control de las empresas estadounidenses sobre los mercados energéticos, al tiempo que la guerra de Washington con Irán está redefiniendo el comercio energético ‌mundial.

El ascenso de Estados Unidos al primer puesto supone un giro ‌sorprendente para un país que dependió del petróleo de Oriente Medio durante décadas y sufrió un embargo petrolero impuesto por algunos miembros de la OPEP en 1973 como represalia por el apoyo de Estados Unidos a Israel.

La suerte de Estados Unidos comenzó a cambiar a partir de 2010, cuando se disparó la producción de petróleo y gas de sus formaciones de esquisto, lo que lo convirtió primero en el mayor productor mundial de gas y luego en el mayor productor mundial de petróleo.

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Con la guerra entre Estados Unidos e Irán interrumpiendo las exportaciones de petróleo saudita desde febrero de 2026 y las exportaciones de petróleo ruso viéndose afectadas por los ataques con drones ucranianos y las sanciones de Estados Unidos a Moscú por la invasión de Ucrania, Estados Unidos se ha convertido en el principal exportador de petróleo del mundo.

Las exportaciones estadounidenses de crudo y combustible ascendieron a unos 10,5 millones de barriles ​diarios en mayo, gracias a la elevada producción ⁠y a la liberación de reservas estratégicas, según datos del servicio de seguimiento de buques Vortexa, lo que convirtió a EEUU en el principal exportador mundial por tercer ‌mes consecutivo. Las exportaciones rusas se situaron en 7 millones de barriles diarios en mayo, según cálculos de Reuters, mientras que las de Arabia ⁠Saudí se situaron en 5,9 millones de barriles diarios, según Vortexa.

En comparación, Arabia Saudí exportó unos 8,1 millones de ⁠barriles diarios en 2025, mientras que Estados Unidos exportó 6,6 millones de barriles diarios y las exportaciones rusas se situaron en unos 5,8 millones de barriles diarios, según datos de Vortexa.

"Washington cuenta con una nueva herramienta de la que no se había dado cuenta antes de la guerra con Irán: las exportaciones de energía", dijo Michelle Brouhard, directora de políticas ⁠de la empresa de seguimiento de buques Kpler.

El nuevo dominio de EEUU podría debilitar el poder de fijación de precios que la Organización de Países Exportadores ​de Petróleo (OPEP) y sus aliados han ejercido históricamente sobre los mercados petroleros. El presidente de EEUU, Donald Trump, lleva mucho tiempo ‌criticando a la OPEP por manipular los mercados. El grupo también sufrió un revés ‌en mayo cuando uno de sus miembros más importantes, Emiratos Árabes Unidos, abandonó la organización tras casi 60 años.

El puesto de mayor exportador de petróleo proporcionará a ⁠Washington una nueva y poderosa palanca en las negociaciones con aliados y competidores, además de su supremacía militar global y su dominio de los mercados financieros gracias al papel del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial.

"Ahora se puede ver la influencia que Estados Unidos tiene sobre algunos de estos países, ya que dependen de EEUU para su petróleo o gas", dijo Brouhard, que añadió que EEUU era el mayor proveedor de crudo de Europa y el segundo mayor proveedor de destilados.

Los funcionarios de la UE, que en un principio acogieron con ​satisfacción el auge del petróleo ‌y el gas estadounidenses como alternativa al suministro ruso y de Oriente Medio, se han vuelto más escépticos y han advertido de los riesgos de depender en exceso de las empresas estadounidenses.

La advertencia coincidió con el enfrentamiento de la UE con el Gobierno estadounidense en torno a los aranceles comerciales y las regulaciones ecológicas.

A Moscú también le está costando ocultar su frustración.

Las empresas energéticas estadounidenses fueron las principales beneficiarias del cierre del estrecho de Ormuz, dijo este mes Igor Sechin, director de la gigante petrolera del Kremlin Rosneft y uno de los aliados más cercanos del presidente Vladimir Putin.

Sin embargo, mucho antes de que ⁠comenzara la guerra entre EEUU e Irán, tanto Arabia Saudí como Rusia iban muy por detrás de las empresas estadounidenses en cuanto a crecimiento de la producción.

La producción de crudo y líquidos en Estados Unidos casi se ha triplicado, hasta alcanzar unos 22 millones de barriles diarios desde el año 2000. La producción de crudo y líquidos de Arabia Saudita ha fluctuado en gran medida entre los 10 y los 12 millones de barriles diarios, dependiendo de las cuotas de la OPEP entre 2000 y 2026.

La producción de petróleo y líquidos de Rusia se disparó de 6 millones a 10 millones de barriles diarios entre 2000 y 2010, creció otros 2 millones de barriles diarios durante la década de 2010, pero se ha estancado en gran medida y ha descendido por debajo de los 10 millones de barriles diarios desde 2020.

La demanda mundial de petróleo creció hasta los 104 millones de barriles diarios el año pasado, frente a los 87 millones ‌de 2010, lo que significa que la mayor parte del crecimiento mundial de los últimos 15 años se ha visto satisfecha principalmente por el auge petrolero de Estados Unidos.

En 2015, Estados Unidos derogó una prohibición de exportación de 40 años que tenía en vigor desde el embargo petrolero árabe, abriendo las puertas de su auge petrolero al resto del mundo. Diez años después, se ha convertido en el mayor exportador de petróleo, demostrando que los escépticos se equivocaban al pensar que el crecimiento sería efímero a medida que se agotaran los yacimientos.

A diferencia de Arabia Saudí y Rusia, donde los gobiernos fijan total o parcialmente los objetivos de producción y exportación, el auge estadounidense depende de las decisiones de las empresas privadas y está impulsado principalmente por ‌los beneficios.

Cuando los precios del petróleo suben, las empresas estadounidenses responden aumentando la producción, lo que contribuye a bajar los precios. Cuando los precios son bajos, las empresas estadounidenses recortan la producción, lo que impulsa los precios, según explicó Kenneth Medlock III, investigador en Economía de la Energía y los Recursos del Baker Institute for Public Policy.

"En muchos sentidos, es un papel similar al que ‌han desempeñado la OPEP y Arabia Saudí con la ⁠capacidad de producción excedentaria, pero se trata más de un mecanismo de mercado que de un dispositivo estratégico", afirmó.

Los países europeos han dependido en gran medida de Estados Unidos en los años transcurridos desde que comenzó la guerra de Ucrania en 2022. El continente ha absorbido alrededor del ​47% de las exportaciones de petróleo de Estados Unidos en lo que va de año, frente al 37% en 2021.

Los países asiáticos, que solían comprar la mayor parte de su crudo en Oriente Medio, también dependen cada vez más de Estados Unidos para su abastecimiento. Asia representó alrededor del 46% de las exportaciones de petróleo de Estados Unidos en mayo, frente a aproximadamente el 37% del año pasado.

(Reportaje de Arathy Somasekhar en Houston y Siddharth Cavle en Nueva York; edición de Liz Hampton, Dmitry Zhdannikov y Nia Williams; edición en español de Paula Villalba)