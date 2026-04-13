Sánchez insta a China a asumir un papel más destacado en un orden multipolar

FOTO DE ARCHIVO. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se dirige al Congreso de los Diputados, en Madrid, España

​El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el lunes que China debería asumir un papel más destacado en cuestiones ‌como el cambio climático, la ‌seguridad, la defensa y la lucha contra la desigualdad, y añadió que Europa también tendrá que redoblar sus esfuerzos ahora que Estados Unidos se retira de sus funciones de liderazgo en muchos frentes.

Sánchez, que realiza su cuarta visita a China en cuatro años, pronunció un discurso en la Universidad Tsinghua, en Pekín.

Su visita se produce en ​un momento en que ⁠muchos países occidentales buscan mantener el compromiso con Pekín a ‌pesar de las tensiones en materia de seguridad y ⁠comercio. Se suma a las visitas ⁠a China realizadas a principios de este año por los primeros ministros de Reino Unido, Irlanda, Canadá y Finlandia.

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España ha sido uno de los ⁠defensores más activos de Europa a la hora de ampliar ​el comercio y tratar a China como ‌un aliado estratégico en lugar de ‌como un rival económico y geopolítico.

Sánchez afirmó que China podría hacer ⁠más en materia de lucha contra el cambio climático, promoción de la salud mundial y control del desarrollo de una inteligencia artificial responsable, así como de las armas nucleares.

"Sé que China es plenamente ​consciente y ‌está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más, exigiendo como está haciendo que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y en Ucrania", dijo.

Europa ⁠también tendrá que "redoblar" sus esfuerzos, especialmente ahora que Estados Unidos ha decidido retirarse de muchos de estos frentes, agregó Sánchez.

Se espera que Sánchez se reúna el martes con el presidente chino, Xi Jinping, en un encuentro en el que se prevé que se centren en la geopolítica.

China representó el 74% del déficit comercial total de España, señaló Sánchez, y añadió ‌que la cooperación era importante para "construir conjuntamente una economía globalizada que genere prosperidad compartida".

Madrid espera que la visita de Sánchez reduzca el déficit comercial de España, que se ha más que duplicado en cuatro años hasta alcanzar casi 50.000 millones de dólares en 2025. Se busca impulsar ‌las exportaciones agrícolas y manufactureras para compensar los elevados volúmenes de importaciones procedentes de China.

La agencia oficial de noticias china Xinhua dijo el lunes que ‌la visita de ⁠Sánchez tenía como objetivo consolidar aún más las relaciones bilaterales y señaló un camino más amplio para una ​colaboración estable entre China y Europa en un momento de creciente incertidumbre global.

Con información de Reuters