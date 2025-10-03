España quiere hacer del aborto un derecho constitucional 40 años después de legalizarlo

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visita China

ct (Reuters) -El Gobierno de izquierdas español planea consagrar el derecho al aborto en la Constitución, ante lo que considera una ofensiva mundial contra la libertad reproductiva, dijo el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De aprobarse, el país mediterráneó se convertiría en el segundo del mundo en constitucionalizar el derecho al aborto, después de que Francia lo hiciera el año pasado. España cumple cuatro décadas desde que dejó de ser delito en 1985.

"Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás", escribió Sánchez en una publicación en la red social X.

El Gobierno de coalición de los socialistas y la izquierda está redoblando sus esfuerzos en políticas progresistas y feministas en un intento por concentrar a su base de votantes, mientras las encuestas muestran un aumento del apoyo al partido de extrema derecha Vox.

SÁNCHEZ ATACA EL "SÍNDROME POSTABORTO"

La reforma requiere el respaldo de tres quintos de la Cámara Baja, lo que significa que necesitaría el apoyo de los diputados del Partido Popular (PP), de la oposición conservadora.

El Gobierno también quiere modificar la legislación sobre el aborto para evitar que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban información falsa destinada a coaccionarlas para que no aborten.

Según un comunicado de la oficina de Sánchez, la ley modificada obligaría a las autoridades médicas a proporcionar únicamente información relacionada con el aborto basada en pruebas científicas objetivas, de acuerdo con las normas establecidas por instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

La iniciativa se produce después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara el miércoles una medida que obliga a los servicios sanitarios a informar a las mujeres que se planteen abortar sobre el llamado "síndrome postaborto". La medida fue propuesta por Vox y aprobada con los votos del PP.

El síndrome, cuya existencia carece de consenso científico, supuestamente conduce al consumo de alcohol y drogas, pensamientos suicidas o incluso cáncer en el aparato reproductor femenino, según Vox.

"El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres", añadió Sánchez en su publicación en X.

Los defensores de los derechos reproductivos afirman que los esfuerzos mundiales por restringir las libertades reproductivas de las mujeres se han intensificado desde que la Corte Suprema de Estados Unidos votó en 2022 a favor de anular Roe contra Wade, la sentencia de 1973 que reconocía un derecho constitucional al aborto.

Tanto en su primer mandato como en el segundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto restricciones a la ayuda estadounidense a grupos en el extranjero que realizan o promueven abortos.

Con información de Reuters