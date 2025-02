ESI: el Gobierno de La Rioja confirmó que mantendrá los contenidos eliminados por el Gobierno Nacional

A pesar de la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) por considerarlos de "adoctrinamiento", trece provincias, entre ellas La Rioja, garantizaron su continuidad en el ciclo lectivo 2025. El dato surge de un relevamiento realizado por el ‘Movimiento X Más ESI’, integrado por docentes, activistas y organizaciones sociales, que confirmó que Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego mantendrán la ESI y sostendrán los equipos encargados de su implementación en las escuelas.

Por otro lado, el informe evidenció que Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y Río Negro desmantelaron los equipos de ESI en sus instituciones educativas. En tanto, Chaco, Chubut, Neuquén, Misiones, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) decidieron reubicar a los profesionales que trabajaban en esta área hacia otros espacios como Trayectorias Escolares, Contenidos Transversales y Educación Emocional con Enfoque Moralizante.

En el caso particular de CABA, el informe denunció que en enero de este año se bloquearon todos los contenidos digitales de ESI, dejándolos "en revisión". Además, señalaron que el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende, impulsado por la ministra de Educación Mercedes Miguel, no menciona la ESI en ninguna parte. Mientras tanto, Catamarca no aportó datos oficiales, lo que genera incertidumbre sobre la situación en esa provincia.

El documento advierte que la Ley de Educación Sexual Integral se encuentra en riesgo, debido a la creciente influencia de la "educación emocional" y al desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), una política pública que tenía como objetivo reducir el embarazo adolescente en Argentina.

A nivel nacional, el informe destaca que solo dos provincias, Santa Fe y Buenos Aires, destinan presupuesto específico para el acompañamiento de infancias trans en el ámbito educativo, abordando además situaciones de acoso y hostigamiento escolar desde una perspectiva afectiva.

Por último, desde la Dirección provincial de ESI subrayaron la importancia de estos espacios: “Ya sea en las aulas o en los patios de las Escuelas Abiertas en Verano, la ESI habilita espacios de reflexión”. Asimismo, enfatizaron que la educación sexual integral permite visibilizar situaciones de violencia naturalizadas y fortalece el rol de los docentes como referentes no solo para los estudiantes, sino también para sus familias.

El Gobierno prevé modificar el calendario escolar por la ola de calor

La Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de La Rioja informó que la intensa ola de calor que afecta a la provincia podría alterar el calendario escolar. “Estamos tomando decisiones semana a semana. El 17 de febrero deberían comenzar los exámenes y las recuperaciones en los distintos niveles educativos, junto con la escuela de verano para estudiantes secundarios en diversas instituciones de la capital”, destallaron desde la secretaria educativa de la provincia.

Ante las altas temperaturas, el Ministerio provincial dispuso una reducción horaria para docentes y personal administrativo. Desde esta semana, los turnos matutinos operarán de 8 a 10, los vespertinos de 16 a 18 y los nocturnos de 20 a 22. Además, se sugirió a los docentes que realicen la planificación de exámenes y el apoyo escolar de manera virtual.

En materia de infraestructura, se ejecutaron tareas de mantenimiento en las escuelas, incluyendo la limpieza de tanques, desmalezamiento, reparación de vidrios, cambios de mochilas y pulsadores en baños, y pintura en algunas instituciones. Sin embargo, la secretaria de gestión educativa provincial, Zoraida Rodríguez, reconoció que aún quedan necesidades pendientes, como la instalación de ventiladores y aires acondicionados.