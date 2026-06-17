Es del interés de EEUU y la UE que Europa use los mejores modelos de IA, dice von der Leyen

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Anthropic, un teclado y una mano robótica se ven en esta ilustración

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo ‌el miércoles ‌que redunda en el interés mutuo de Estados Unidos y la Unión Europea que la UE utilice los mejores modelos de IA, al tiempo que elogió las medidas adoptadas por Washington para ​garantizar que las ⁠empresas de inteligencia artificial actúen de ‌forma responsable a la hora ⁠de lanzar nuevos modelos ⁠potentes.

"Utilizamos tecnología de confianza mutua, y nuestros sistemas financieros están interconectados. Redunda en nuestro ⁠interés mutuo que nuestros ciudadanos y ​empresas puedan utilizar con seguridad ‌los mejores modelos de ‌IA", dijo von der Leyen durante ⁠un almuerzo con los líderes del G7 y los directores de empresas de IA y tecnología.

"Probamos los aviones ​antes de ‌hacerlos volar. Estados Unidos y la UE son líderes mundiales en seguridad aérea, y también podemos marcar el camino en materia de ⁠IA... Estoy deseando colaborar con Estados Unidos en este ámbito", añadió.

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Las declaraciones de Von der Leyen se conocen después de que Anthropic desactivó la semana pasada sus modelos de IA más avanzados para todos los ‌usuarios, tras la orden del Gobierno de Estados Unidos de suspender el acceso a dichos modelos para los ciudadanos extranjeros.

Mythos, de Anthropic, desarrollado para detectar fallos en el ‌código informático con el fin de reforzar las defensas contra los ciberataques, es considerado ‌por los ⁠expertos en ciberseguridad como capaz de potenciar los ataques contra los ​sistemas tecnológicos de los bancos que pretende proteger.

Con información de Reuters