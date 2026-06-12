Enviados de la UE dan luz verde a primera fase de negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia

La bandera nacional ucraniana ondea cerca del monumento a la Madre Patria en el Museo Nacional de la Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Thomas Peter

​Los embajadores de los 27 países de la Unión Europea acordaron el viernes avanzar en las conversaciones ‌de adhesión con Ucrania ‌y Moldavia, y está previsto que la primera fase de las negociaciones comience el lunes.

A pesar de que Ucrania sigue luchando contra la invasión de Rusia, el presidente Volodímir Zelenski ha convertido la adhesión a la UE en un objetivo estratégico clave para afianzar a su ​país en la ⁠corriente política dominante de Europa.

Los líderes de la ‌UE acordaron iniciar las negociaciones de adhesión con ⁠Ucrania y Moldavia en diciembre ⁠de 2023, pero estas no pudieron comenzar en serio debido a la oposición del anterior Gobierno húngaro a la solicitud ⁠de adhesión de Kiev.

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Sin embargo, el nuevo Gobierno ​de Budapest llegó a un acuerdo ‌con Kiev este mes sobre ‌los derechos de la minoría húngara en Ucrania, allanando ⁠el camino para que Hungría levante su bloqueo a la primera fase de las negociaciones.

En una reunión celebrada el viernes en Bruselas, los embajadores acordaron que tanto ​Ucrania ‌como Moldavia pueden iniciar las conversaciones sobre el primer "grupo" de ámbitos políticos en los que deben reformar sus leyes para cumplir las normas comunitarias.

En el proceso de adhesión, los países candidatos negocian "capítulos" ⁠políticos que se agrupan en seis bloques temáticos, que abarcan ámbitos como los derechos fundamentales, el mercado interior y las relaciones exteriores. Las negociaciones suelen ser largas e implican años de trabajo para implementar reformas y cumplir con las normas europeas.

"Hoy, la Unión Europea ha dado un gran paso adelante", ‌afirmaron el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración conjunta. "En la primera Conferencia Intergubernamental del lunes, inauguraremos el grupo temático sobre aspectos fundamentales, la columna ‌vertebral del proceso de adhesión".

Costa y Von der Leyen afirmaron que la decisión del viernes es "un reconocimiento a la determinación, el ‌coraje y ⁠el arduo trabajo demostrados por ambos países para impulsar las reformas, incluso ante inmensos desafíos. ​Y una señal de que la oferta de paz, estabilidad y oportunidades de la UE es inigualable".

Con información de Reuters