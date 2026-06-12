Entra en vigor la nueva reforma migratoria de la UE mientras persisten dudas sobre su impacto

FOTO DE ARCHIVO: Migrantes abandonan la costa francesa en botes inflables mientras Reino Unido y Francia endurecen las normas de asilo

Una ​reforma de la política de inmigración y asilo, que ha tardado una década en gestarse, entra este viernes en vigor en toda la Unión Europea, en un momento ‌en el que los países de ‌la UE se han visto sometidos a la presión de los partidos nacionalistas de extrema derecha.

El acuerdo a escala de la UE introduce controles fronterizos más estrictos, una tramitación más rápida de los expedientes, herramientas digitales ampliadas para el seguimiento de las solicitudes de asilo y un aumento de las deportaciones. Se adoptó en 2024 con un período de aplicación de dos años.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió el pacto como "justo y firme", ​y dijo que proporcionaría "fronteras exteriores ⁠más seguras, solidaridad entre los Estados miembros y procedimientos más eficientes para el asilo y ‌el retorno".

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Se trata de la principal respuesta colectiva de la UE a ⁠las demandas de cambio que han ido en aumento ⁠en la década transcurrida desde 2015, cuando más de un millón de personas llegaron a Europa en busca de asilo, en su mayoría sirios que huían de la guerra civil y atravesaban ⁠el continente a pie.

Sin embargo, el grado de preparación para los cambios varía entre ​los 27 Estados miembros de la UE, lo que ha suscitado ‌algunas dudas sobre la rapidez con la que ‌entrará en vigor la reforma y sobre su eficacia.

"Tenemos que darnos cuenta de que ⁠casi ningún Estado miembro está preparado al 100%. Y eso es aún más decepcionante porque no es que hayamos empezado de cero", dijo Birgit Sippel, eurodiputada alemana de centroizquierda.

Los Estados miembros siguen teniendo dificultades para poner en práctica las nuevas y complejas normas, pese a que es ​probable que una ‌postura dura en materia de migración sea un elemento clave de las campañas electorales en Francia, Grecia, Italia, Polonia y España el próximo año.

"El centro de gravedad político ya se ha desplazado significativamente hacia la derecha en la última década", dijo Roberto Forin, del Mixed Migration Centre (MMC), un centro de investigación que recopila datos ⁠a lo largo de las rutas migratorias.

"Cada ciclo electoral corre el riesgo de normalizar posiciones que, hasta hace poco, se habrían considerado extremas".

FALSA DICOTOMÍA

Algunos críticos sostienen que las reformas se basan en exceso en la disuasión y pasan por alto las causas fundamentales de la migración, entre ellas los conflictos, la pobreza y la represión política.

Forin señaló una encuesta que su grupo realizó el año pasado a más de 4.000 migrantes a lo largo de las rutas del Mediterráneo, en la que se constató ‌que el 64% no se sentía disuadido por las políticas de la UE y nacionales, y menos del 1% afirmó haber abandonado sus planes como consecuencia de las medidas políticas.

"El debate se ha visto atrapado en una falsa dicotomía (…) como si la única forma de demostrar control fuera restringir y disuadir", dijo.

El pacto introduce un nuevo "mecanismo de solidaridad" que exige a los Estados miembros de la ‌UE que reciben menos solicitudes de asilo que acepten reubicaciones o proporcionen contribuciones financieras o apoyo operativo a los países a los que llegan más solicitantes.

Sin embargo, los críticos señalan que carece de una aplicación ‌firme, ya que se ⁠basa en presiones políticas que podrían avivar las tensiones entre los Estados.

Los Estados miembros están decididos a mantener bajas las llegadas a pesar de la ​disminución de las presiones migratorias. Los datos de la UE muestran que las llegadas irregulares cayeron un 26% el año pasado hasta su nivel más bajo desde 2021, y que las solicitudes de asilo también disminuyeron.

Con información de Reuters