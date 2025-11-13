Con apoyo del CFI, el Gobierno de La Rioja promueve la instalación de paneles solares para PyMEs

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) lanzó una convocatoria dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas para que se inscriban en el Programa Federal de Gestión Energética, una iniciativa que busca impulsar la eficiencia energética y promover la instalación de paneles solares fotovoltaicos en los sectores productivos del país.

El programa tiene como objetivo acompañar a las pymes en su transición hacia un modelo energético más sustentable, a través de asistencia técnica, capacitación profesional y acceso a líneas de crédito blandas. En La Rioja, la convocatoria se enmarca en la política provincial de promoción de energías renovables, uno de los ejes de desarrollo estratégico impulsados por el Gobierno local.

La iniciativa del CFI apunta a optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental de las empresas, mediante la implementación de tecnologías limpias y el fortalecimiento de capacidades locales. Para ello, se prevé la participación de profesionales riojanos capacitados que brindarán diagnósticos energéticos y elaborarán planes de acción personalizados para cada pyme interesada.

El programa está estructurado en cuatro módulos: sensibilización, capacitación, propuesta de acción y financiamiento. En La Rioja ya se completaron las dos primeras etapas, centradas en la formación de técnicos y en la concientización del sector productivo sobre los beneficios de la eficiencia energética. Actualmente, se inicia la fase de propuestas de acción, que incluye la elaboración de informes técnicos y evaluaciones económico-financieras de las inversiones necesarias para cada empresa.

Las empresas que participen del programa podrán acceder a una línea de crédito del CFI destinada a financiar la instalación de sistemas de generación distribuida, mejoras en infraestructura, incorporación de tecnología y maquinaria más eficiente. Podrán postularse tanto personas jurídicas como empresas unipersonales, siempre que las inversiones tengan impacto económico, ambiental o social dentro de los programas de Abordaje Integral del CFI orientados al desarrollo sostenible.

El financiamiento disponible abarca montos que van desde 4 hasta 300 millones de pesos, con un plazo de cancelación de hasta 60 meses y una tasa anual del 21,6%. Además, las empresas contarán con 12 meses de gracia y una tasa fija durante los dos primeros años del crédito, que recién pasará a ser variable a partir del tercero.

El programa también contempla condiciones diferenciales para las pymes que formen parte de los planes de gestión energética integral, incluyendo acompañamiento técnico y capacitaciones personalizadas para garantizar el uso eficiente de los recursos.

Las empresas interesadas pueden inscribirse a través del formulario disponible en este enlace del CFI. Una vez completada la inscripción, un gestor energético se comunicará con el titular para brindar asesoramiento, realizar un diagnóstico inicial y acompañar el proceso de acceso al financiamiento.

Con esta convocatoria, La Rioja busca consolidarse como una de las provincias que más impulsa el uso de energías renovables en el entramado productivo, promoviendo la competitividad de las pymes y un desarrollo económico con enfoque sustentable.