España e Irlanda evaluarán la viabilidad de una conexión eléctrica submarina

Un poste de electricidad de alta tensión en un campo, cerca de Casares, España

Los ministros de Energía de España e Irlanda firmarán ‌este jueves un ‌acuerdo preliminar para evaluar la viabilidad de una conexión eléctrica submarina entre ambos países, según informó el martes el Gobierno irlandés.

Esta conexión permitiría el intercambio de energía entre unos países que han ​incrementado significativamente ⁠su producción de energías renovables y ‌estaría en consonancia con el enfoque ⁠general de Europa en ⁠materia de seguridad del suministro y descarbonización.

Para España, la falta de conexiones eléctricas con ⁠el resto de Europa ha ​sido durante mucho tiempo motivo ‌de frustración.

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Según los objetivos ‌de la UE, para 2030 cada ⁠país europeo debería disponer de suficientes conexiones eléctricas que le permitan importar el equivalente a al menos el ​15% de ‌su producción de electricidad. La capacidad de las interconexiones de España es, por ahora, inferior al 3% de su producción.

Madrid lleva mucho ⁠tiempo presionando para aumentar sus conexiones eléctricas con el resto de Europa continental, y un apagón sin precedentes el año pasado añadió urgencia a la situación.

El memorando de entendimiento establece un marco general para analizar ‌la viabilidad y la rentabilidad del proyecto, según un borrador al que ha tenido acceso Reuters.

Los operadores de las redes eléctricas de Irlanda y Francia ya están ‌construyendo una conexión eléctrica entre ambos países. Está previsto que entre en funcionamiento en ‌2028 y ⁠será la primera interconexión entre Irlanda y Europa continental.

Con información de Reuters