En EEUU se acerca un plazo límite para la guerra en Irán, sin un atisbo de un fin del conflicto

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, camina tras una votación en el Capitolio, en Washington

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene hasta el viernes para poner fin a la guerra con Irán o para presentar al Congreso los ‌argumentos a favor de prorrogarla, pero ‌lo más probable es que la fecha pase sin que cambie el rumbo de un conflicto que ha degenerado en un enfrentamiento por las rutas marítimas.

Parece muy improbable que se ponga fin a la guerra. Analistas y asesores del Congreso dijeron que esperan que Trump notifique al Congreso que planea una prórroga de 30 días o que ignore el plazo, argumentando que el actual alto el fuego con Teherán marca ​el fin del conflicto.

Al igual ⁠que la mayoría de las políticas en un Congreso profundamente dividido, los poderes ‌de guerra se han vuelto profundamente divisivos. Los demócratas de la ⁠oposición han pedido que los legisladores reafirmen su ⁠derecho constitucional a declarar la guerra y los republicanos los acusan de intentar usar la Ley de Poderes de Guerra para debilitar a Trump.

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Los demócratas han intentado repetidamente, ⁠desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, aprobar resoluciones para obligar ​a Trump a retirar las fuerzas estadounidenses u obtener ‌la autorización del Congreso, pero los republicanos ‌de Trump, que cuentan con una mayoría en el Senado y la Cámara ⁠de Representantes, las han rechazado casi por unanimidad.

Los republicanos bloquearon el jueves en el Senado un sexto intento, un día antes de que venza el plazo de los poderes de guerra, aunque la senadora Susan Collins, de Maine, que había votado en ​contra de ‌las resoluciones anteriores, se convirtió en la segunda legisladora de su partido en respaldar la medida, junto con el senador Rand Paul, de Kentucky, que apoyó todas las anteriores.

En virtud de la Resolución de Poderes Bélicos de 1973, el presidente puede llevar a cabo una acción militar durante solo ⁠60 días antes de ponerle fin, acudir al Congreso para obtener autorización o solicitar una prórroga de 30 días debido a una "necesidad militar inevitable relacionada con la seguridad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos".

El conflicto con Irán comenzó el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron ataques aéreos contra Irán. Trump notificó formalmente al Congreso sobre el conflicto 48 horas después, dando inicio al plazo de 60 días que finaliza el ‌1 de mayo.

Trump tenía previsto recibir el jueves un informe sobre los planes para nuevos ataques militares contra Irán con el fin de obligarlo a negociar el fin del conflicto, informó un funcionario estadounidense a Reuters.

La Casa Blanca también podría argumentar que el 1 de mayo no es la fecha límite, debido al alto el fuego que Trump anunció ‌el 7 de abril. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el jueves en una audiencia del Senado que, según tenía entendido, el plazo de 60 días se detenía durante ‌un alto el fuego.

Los ⁠demócratas lo rebatieron, alegando que no existía tal disposición en la Ley de Poderes de Guerra.

Irán dijo el jueves que, si Washington reanudaba ​los ataques, respondería con "ataques prolongados y dolorosos" contra posiciones estadounidenses, lo que complicaría las esperanzas de Washington de formar una coalición internacional para abrir el estrecho de Ormuz.

Con información de Reuters