Emiratos Árabes Unidos destinará miles de millones de dólares a Irán

Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán, el 10 de junio de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Por Andrew Mills, Marwa Rashad ​y Ahmad Ghaddar

DUBAI/LONDRES, 12 jun (Reuters) - Emiratos Árabes Unidos ha acordado desbloquear miles de millones de dólares para Irán, según cuatro fuentes, en un ‌giro táctico tras semanas de ataques ‌iraníes contra el acaudalado Estado árabe del golfo Pérsico durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

La noticia de la iniciativa de los EAU para buscar la distensión, de la que ningún otro medio había informado anteriormente, coincide con las etapas finales de unas negociaciones más amplias entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra, conversaciones que, según los diplomáticos, podrían implicar ​la liberación de decenas ⁠de miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes congelados en ‌bancos extranjeros en virtud de las sanciones estadounidenses.

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En el último mes, ⁠los EAU, que recibieron ataques de Irán en ⁠el punto álgido de la guerra, se han librado de nuevos ataques, mientras que Irán ha dirigido sus misiles y drones hacia Kuwait y Baréin. El último ⁠ataque directo conocido de Irán contra EAU se produjo hace más de ​un mes: un ataque el 4 de mayo contra ‌el puerto de Fuyaira, en el golfo ‌de Omán.

Dos fuentes regionales informaron a Reuters de que los EAU habían ⁠acordado liberar un total de 10.000 millones de dólares, de los cuales más de 3.000 millones ya se habían entregado.

Otras dos fuentes con conocimiento del acuerdo situaron el total de los fondos implicados en 20 000 millones de dólares, ​añadiendo que ‌la medida se había acordado a cambio del cese de los ataques iraníes contra los EAU.

Una de las fuentes con conocimiento del acuerdo también afirmó que ya se había puesto a disposición un primer tramo de 3.000 millones de dólares.

Reuters no pudo determinar si los fondos ⁠destinados a las transferencias pertenecen a los EAU o proceden de cuentas iraníes bloqueadas desde hace tiempo en el sistema bancario de los EAU, o de otro lugar.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU emitió un comunicado el sábado por la mañana en el que negaba categóricamente las informaciones sobre la transferencia, "incluidas las acusaciones relativas a 3.000 millones de dólares".

El comunicado de los EAU "afirmaba que estas acusaciones son totalmente ‌falsas e infundadas, subrayando que no se han liberado, transferido ni facilitado a través de los EAU fondos iraníes congelados".

La declaración de los EAU no proporcionó más detalles.

Anteriormente, cuando Reuters le pidió que comentara la transferencia, un funcionario de los EAU dijo que el país estaba tratando de aliviar la tensión y fomentar la paz.

"La ‌política exterior de los Emiratos Árabes Unidos se guía por la promoción de la distensión y la reducción de las tensiones en toda la región, al tiempo que se ‌fomenta una paz ⁠y una estabilidad duraderas", dijo el funcionario. "Emiratos Árabes Unidos apoya los esfuerzos, incluidos los emprendidos por Estados Unidos, para proteger a ​los pueblos de la región de las repercusiones del conflicto".

(Con información adicional de Timour Azhari, Maha El Dahan, Timothy Gardner y Menna Alaa El-Din; edición de William Maclean, Nia Williams, David Gregorio y Louise Heavens; editado en español por Tomás Cobos)