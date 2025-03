Marcha atrás en la emergencia agropecuaria: tras las últimas lluvias, Formosa destaca la recuperación productiva

El ministro de la Producción y Ambiente de Formosa, Lucas Rodríguez, brindó detalles sobre la situación climática y productiva de la provincia en el marco de los recientes pedidos de declaración de emergencia agropecuaria por parte de legisladores provinciales y dirigentes rurales. El funcionario explicó que las precipitaciones registradas en las últimas semanas marcaron el final del período de altas temperaturas y escasez de lluvias, pronosticado meses atrás por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Rodríguez, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), destacó que la información climática anticipada resultó clave para la planificación agrícola, ya que permitió a los productores tomar decisiones estratégicas. En ese sentido, mencionó que aquellos dedicados al cultivo de maíz, batata, cucurbitáceas y pasturas optaron por retrasar la siembra hasta marzo debido a la falta de humedad en el suelo.

"Los agricultores observaron los pronósticos y decidieron no sembrar tempranamente por los riesgos existentes", destacó. Fue así que reflexionó que las zonas agrícolas de Formosa no sufrieron grandes afectaciones porque no había superficies sembradas en ese período. El ministro, asimismo, resaltó la resistencia del algodón, sembrado entre noviembre y diciembre, que logró atravesar el período seco gracias a su tolerancia al estrés hídrico y recibió con buenos resultados las precipitaciones recientes.

Impacto de las lluvias en la ganadería y las pasturas

En cuanto a la actividad ganadera, Rodríguez reconoció que las altas temperaturas sostenidas durante más de dos semanas sin lluvias redujeron la disponibilidad de forraje. Sin embargo, aseguró que la situación cambió en los últimos días con una evidente recuperación de pastizales naturales y pasturas en distintas zonas de la provincia.

El funcionario remarcó que, junto a equipos técnicos del Ministerio, recorrió localidades como Las Lomitas y Tres Lagunas, donde se analizaron imágenes satelitales y datos del Área de Información Geográfica (GIS) para evaluar el impacto positivo de las lluvias. "Las precipitaciones han generado una mejora en la oferta forrajera, lo que beneficia directamente al sector ganadero", afirmó.

Críticas a los pedidos de emergencia agropecuaria

En relación con las solicitudes de emergencia agropecuaria impulsadas por dirigentes rurales y comparaciones con la provincia del Chaco, Rodríguez cuestionó la falta de fundamentos técnicos en los planteos. "No es serio trasladar mecánicamente solicitudes sin analizar escenarios climáticos y productivos distintos", afirmó, y sostuvo que la situación actual de Formosa no justifica la declaración de emergencia.

El funcionario remarcó que los informes de la Oficina de Riesgos Agropecuarios de la Nación evidencian que las precipitaciones en Formosa fueron más favorables en comparación con otras provincias del NEA. En cuanto al proyecto de ley impulsado por legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) para declarar la emergencia desde el ámbito legislativo, consideró que se trata de una propuesta que desconoce la Ley Nacional N° 26.509, la cual otorga esa facultad a los gobiernos provinciales.

Finalmente, acusó a los legisladores de la oposición de actuar con oportunismo político al intentar instalar un discurso de mayor intervención estatal mientras respaldan al gobierno nacional, al que responsabilizó por la crisis en las economías regionales. "Han estado en las listas de Milei o Macri y volverán a estar. Son cómplices de una política que ha llevado a la postergación de las producciones regionales", concluyó.