Emergencia tarifaria en Formosa: desde el 2023, el precio de la luz subió hasta 2.374% por el ajuste de Nación

La política energética de Javier Milei basada en la eliminación de subsidios a la luz y el incremento de los precios mayoristas, generó que los usuarios de ingresos bajos y medios en Formosa registren un aumento en sus tarifas de hasta el 2.374%, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026.

Por su parte, el Gobierno de Formosa mantiene una política de contención a través del subsidio al Valor Agregado de Distribución (VAD), único componente donde la jurisdicción provincial tiene potestad, mientras que la generación, potencia y transporte son regulados por Nación.

En este sentido, la gestión de Gildo Insfrán absorbe parte de los costos operativos para a morigerar el impacto final en el bolsillo del usuario.

Uno por uno, el impacto de Nación

Mientras que los hogares de ingresos altos partían de un costo de $22.571 en 2023, al inicio de la gestión de Javier Milei los sectores en situación de vulnerabilidad abonaban $2.976,32 y los de nivel medio pagaban $3.752. En la actualidad, las tres categorías desembolsan un valor unificado de $73.625 y los de mayor capacidad económica sólo tuvieron un incremento de 226%.

Paralelamente, los usuarios de ingresos altos tuvieron proporcionalmente aumentos menores respecto a las anteriores dos categorías, por lo que muchos analistas arriban a la conclusión que la quita de subsidios fue absorbida en gran parte por la categoría de niveles bajos y medios.

El incremento en transporte

A esto se suma el impacto en el transporte y la infraestructura, ya que el costo de abastecer de energía a la provincia también se disparó: el subtotal por estos ítems saltó de aproximadamente $26,4 millones a más de $1.828 millones, lo que representa un incremento del 6.825% entre noviembre y marzo.

Entre las consecuencias inmediatas, se reporta una pérdida significativa del poder adquisitivo en los hogares, una suba de la presión económica generalizada y una notable disminución en el consumo local y la actividad comercial.

El impacto en el trabajo

La situación se agudiza por la pérdida de trabajos formales producto del modelo libertario. Este resultado fue arrojado por un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el que evidenció un deterioro sostenido en los indicadores del empleo registrado en Formosa entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025.

Durante ese período, la cantidad de empleadores con personal formal descendió de 2.500 a 2.309, lo que representa una reducción de 191 firmas y refleja una contracción del entramado productivo provincial. En paralelo, el número de trabajadores registrados también mostró una caída significativa: pasó de 33.687 a 29.596, con una pérdida de 4.091 puestos de trabajo, equivalente a una disminución del 12,1%.