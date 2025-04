Quintela adelantó su postura con respecto a las elecciones en La Rioja: "Creemos que tienen que ser junto a las nacionales"

De cara a las elecciones legislativas, con la incertidumbre de qué decidirán los gobiernos provinciales con respecto a la fecha de los comicios, el gobernador Ricardo Quintela afirmó que, si bien aún no está definido, desde su gestión buscarán que la fecha sea la misma que las elecciones nacionales (26 de octubre).

El primer mandatario riojano, en diálogo con Futurock, señaló cuáles serían las razones para realizar las elecciones un mismo día: "Básicamente no queremos convocar en dos oportunidades a la población a que emite su sufragio en un corto tiempo, además de que significa economizar dos estructuras electorales con un costo considerable para nosotros".

"Si la decisión la tenemos que tomar, tomamos un conjunto de compañeros y compañeras de distintos distritos, y una vez que esté decidido lo vamos a anunciar y vamos a convocar. Pero yo creo que tiene que ser el mismo día, creemos que van a ser juntas", subrayó el gobernador.

Con respecto a la posición que debería tomar el peronismo de cara a las elecciones legislativas, Quintela aseguró que "por sobre los intereses sectoriales, o personales, o partidarios, están los intereses de la gente", poniendo de resalto que este Gobierno nacional vino a "destruir al país". "Por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo enorme para sentarnos en una mesa, a conversar, a charlar y a lograr la unidad del peronismo y entre todos juntos definir cuál es el camino que tenemos que transitar para alcanzarlo", agregó.

Bajo esta línea, destacó que a día de hoy hay "distintas vertientes o versiones del peronismo que se están manifestando y que están queriendo competir", e insistió en que "lo importante es que todos tengan conciencia que llega un punto en que se tienen que sentar en una mesa conversar y a discutir proyectos del país, programas de gobierno y recuperación de derechos que han sido cercenados por este gobierno inhumano".

"Al país lo están destrozando y lo van a entregar. Nosotros tenemos que la obligación, el deber y la gran responsabilidad de evitar que eso suceda", añadió.

Por último, el mandatario riojano dejó en claro que esta decisión dependerá de la gestión de cada provincia y cada distrito, mencionando el caso de Formosa con Gildo Insfrán, que tendrán sus elecciones el 29 de junio: "Yo no puedo cuestionar la decisión de Gildo porque me parece excelente. Cada provincia tiene realidades diferentes. Acá hay compañeros que no están de acuerdo con todas las medidas que tomamos, pero siempre privilegiamos la unidad por sobre la disidencia".