La Boleta Única de Papel consolidó el triunfo del Modelo Formoseño: el peronismo creció y legitimó su victoria

El nuevo sistema de votación de la Boleta Única de Papel (BUP) lejos de perjudicar al oficialismo, impulsado por los sectores opositores como garantía de transparencia, legitimó el triunfo del peronismo formoseño, que alcanzó el 58,35% de los sufragios, el mejor desempeño en los últimos cuatro años.

Desde 2021, el Frente de la Victoria sumó más de 15.000 votos en toda la provincia. En contraste, el principal frente opositor, que mutó de Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza, perdió apoyo electoral, ya que pasó de 126.298 votos en 2021 a 117.301 en 2025, una caída que refuerza la tendencia descendente de los últimos comicios.

Los datos son elocuentes, ya que en las tres elecciones nacionales más recientes el peronismo provincial mostró un crecimiento sostenido. En el 2021 el Frente de Todos obtuvo 175.171 votos, en el 2023 Unión por la Patria obtuvo 181.229 votos y en el 2025 fueron 190.783 votos.

Este incremento cobró aún más relevancia con la implementación de la Boleta Única de Papel, el cual es un sistema que exige marcar con bolígrafo la opción electoral, bajo fiscalización nacional y control digitalizado. La transparencia del proceso desarmó el argumento opositor del fraude y puso en evidencia que la mayoría del electorado riojano votó al peronismo por convicción y continuidad del modelo provincial.

Recuperación en la Capital y caída opositora

El Departamento Formosa, históricamente favorable a la oposición, reflejó también un cambio de tendencia. En 2021, Juntos por el Cambio había ganado con el 53,82% frente al 45,43% del oficialismo. En 2023, el panorama se modificó ya que Unión por la Patria obtuvo 44,48%, y La Libertad Avanza, 37,10%. Pero en 2025, con el uso de la Boleta Única, el Frente de la Victoria revirtió la situación y se impuso con 49,04%, frente al 43,56% opositor.

El peronismo recuperó la Capital y creció casi 5 puntos en dos años, mientras que la oposición perdió su ventaja histórica en la zona más urbana de la provincia. A nivel país, la introducción de la BUP trajo consigo un aumento de los votos nulos, que fueron 597.938 sufragios (2,46%), frente a 441.303 (1,81%) en 2021.

Sin embargo, en Formosa, el electorado se adaptó sin dificultad al nuevo sistema y se logró una participación estable y un incremento del voto afirmativo al peronismo. Mientras en gran parte del país la novedad generó confusión o desinterés, en Formosa los resultados mostraron claridad, participación y respaldo político.

La provincia mantuvo su hegemonía justicialista con una votación masiva y sin denuncias fundadas, además de reafirmar que el voto popular que es la base de los votantes peronistas en Formosa. El triunfo del Frente de la Victoria se explica por su gestión, su estructura territorial y la confianza de un electorado que volvió a ratificar, con reglas nuevas y transparentes, su adhesión al Modelo Formoseño.