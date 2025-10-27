Insfrán celebró el triunfo del peronismo en Formosa y aseguró que seguirán "luchando por una Argentina más justa"

La elección legislativa nacional de 2025 dejó un claro respaldo al oficialismo nacional encabezado por Javier Milei, que a nivel país obtuvo más del 40 % de los votos y se consolidó como primera minoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en Formosa la historia fue diferente: el Frente de la Victoria, fuerza que responde al gobernador Gildo Insfrán, alcanzó un contundente 58,35 %, mientras que La Libertad Avanza quedó en 35,87 %, marcando un contraste con su desempeño nacional.

En este contexto, el gobernador Insfrán abrió la semana con un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el acompañamiento de los formoseños y destacó que los comicios se realizaron “en paz y con normalidad”, subrayando la fortaleza del oficialismo provincial frente al avance del espacio libertario.

"El Frente de la Victoria ha triunfado en todas las localidades de la provincia, superando por más de 22 puntos a la segunda opción electoral. Esto es el reflejo de la unidad del pueblo formoseño y de su profunda conciencia nacional y popular", excribió Insfrán en sus redes.

Luego de resaltar el logro obtenido por el oficialismo provincial, el gobernador concluyó: "Desde este costado norte de la Patria seguiremos luchando incansablemente por una Argentina más justa, libre y soberana".

Elecciones legislativas en Formosa

Luego de una jornada pacífica en los comicios provinciales, el peronismo volvió a imponerse con claridad en Formosa. El Frente de la Victoria, fuerza oficialista provincial, alcanzó el 57,33 % de los votos, mientras que La Libertad Avanza, el espacio del Gobierno nacional, quedó en segundo lugar con 36,76 %.

Con este resultado, el peronismo y el oficialismo nacional se repartirán las dos bancas en juego en el Congreso, que serán ocupadas por Graciela de la Rosa y Atilio Basualdo, respectivamente, marcando un claro contraste entre el respaldo local al oficialismo provincial y el desempeño de LLA a nivel nacional.

Por otra parte, otras fuerzas políticas tuvieron un desempeño menor en la provincia: Juntos por la Libertad y la República alcanzó el 3,79 % de los votos, el Partido del Obrero sumó 1,13 %, mientras que Principios y Convicción obtuvo 0,97 %.

El Congreso Nacional se rearma

Tras las elecciones legislativas de 2025, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados del PRO consolidaron una primera minoría en el Congreso Nacional. En la Cámara de Diputados, la coalición oficialista obtuvo 107 bancas, mientras que en el Senado alcanzó 13 escaños. Por su parte, la principal fuerza opositora, Fuerza Patria, consiguió 98 bancas en Diputados y 11 en el Senado, lo que evidencia un Congreso equilibrado, pero fragmentado.

Este escenario otorga al oficialismo la posibilidad de impulsar su agenda legislativa, aunque aún dependerá de acuerdos y alianzas para lograr mayorías absolutas en ambas cámaras. En cuanto a la participación electoral, rondó el 66 %, reflejando un nivel moderado de movilización ciudadana en estos comicios.