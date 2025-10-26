Elecciones 2025: votó Gildo Insfrán y convocó al pueblo formoseño a participar de los comicios

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ingresó a la Escuela de Frontera en su ciudad natal de Laguna Blanca para ejercer su derecho al voto. Pasadas las 9:30hs, introdujo el sobre en la urna en el que la provincia elije a dos representantes que renovarán sus bancas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

En su cuenta personal de X (ex Twitter), el mandatario formoseño expresó: "Ejercí con orgullo mi derecho a votar en mi querida escuela de Laguna Blanca. Desde temprano recibimos informes de que todas las mesas de la provincia funcionan con normalidad".

"Hoy todo el pueblo está convocado a votar y lo debemos hacer. Esta amplia participación ciudadana es característica de la comunidad formoseña cada vez que concurre soberanamente a expresar su voluntad, y es lo más saludable para la democracia", concluyó Insfrán.

En diálogo con Canal 3, el mandatario formoseó expresó: "Feliz día de la democracia. Invitó a los jóvenes a particiapar, a expresarse en el voto. Es saludable para la construcción de la democracia".

Al ser consultado por el nuevo aniversario del 30 de octubre, en el que el pueblo argentino volvía en 1983 a las urnas, Gildo Insfrán recordó: "Era una alegría terrible para aquellos que votaban por primera vez".

Asimismo, desde su trayectoria y construcción política peronista expresó: "Fue una gran desazón perder a nivel nacional, pero acá en la provincia hemos ganado. Pero vino el doctor Raúl Alfonsín y se fue entramando con el gobierno nacional. Trabajo bastante bien más allá de las consecuencias que tuvo después".

Por último, frente al desarrollo de los comicios nacionales, Insfrán expresó que se encuentra constantemente informado del desarrollo electoral y que "se encuentra todo en orden". Del mismo modo informó que los resultados los recibirá en la Casa de Gobierno.