Elecciones 2025: tras el cierre de listas, así quedaron los candidatos por provincia para la región del NEA

De cara a las elecciones de medio término que se desarrollarán el 26 de octubre a lo largo y ancho de todo el país, en un contexto de internas, presiones y realineamientos, los diferentes espacios se preparan para disputar las bancas en el Congreso de la Nación, con un peronismo unido en la mayoría de las provincias, mientras que las presiones de Casa Rosada también se hicieron sentir en las alianzas del oficialismo. A continuación, así quedaron las provincias del noreste argentino que componen a Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. Cabe destacar que algunas de ellas además renovarán los tres senadores correspondientes a sus distritos.

Formosa

Dicha provincia fronteriza tiene dos bancas en juego en en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. El Partido Justicialista llevará como primera candidata a la exauditora general de la Nación y convencional constituyente, Graciela de la Rosa; secundada por el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa, Fabián Cáceres. Como suplentes figuran la directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Mirta Retamozo; seguida por el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis. Cabe destacar que los diputados nacionales Ramiro Fernández Patri y Fernando Carbajal, quiénes ingresaron en el 2021, son quienes dan por concluido su cargo en el Congreso de la Nación.

Por su parte, el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, será el encargado de disputar el lugar representando a La Libertad Avanza (LLA), acompañado por Marion Rodríguez, vicepresidenta de LLA en Formosa. El Partido Obrero, por su parte, definió una nómina encabezada por Fabián Servín y Natalia Coronel.

Chaco

En el caso de la provincia de Chaco, se renuevan los tres senadores y son cuatro las bancas que se disputan en la Cámara Baja. Por parte de Fuerza Patria, la lista estará encabezada por el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, acompañado por la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala. Cierran la lista de candidatos el legislador provincial camporista, Rodrigo Ocampo y la licenciada en Gestión Educativa, María Laura Zacarías.

En Diputados, la nómina la lidera el intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce, seguido por la dirigente juvenil, Julieta Campo. La completan el intendente de Machagai, Juan Manuel García, y la exconcejal de Sáenz Peña, Luisina Lita.

La UCR chaqueña y el mileismo repetirán alianza, tal como lo hicieron en los comicios provinciales del mes de mayo. Las listas estarán encabezadas por referentes de la Libertad Avanza como el presidente de los libertarios chaqueños, Juan Cruz Godoy, quien buscará obtener una banca en el Senado de la Nación, mientras que la abogada Mercedes del Rosario Goitía lo hará en la de Diputados.

La boleta a senadores la completan la actual vicegobernadora, Silvana Schneider; el diputado provincial por la UCR, Sebastián Lazzarini y la dirigente de LLA, Lorena Mercado. En tanto que la de diputados nacionales incluirá a Guillermo Agüero, funcionario del Gabinete Económico chaqueño; Glenda Sifert, intendenta radical de Pampa del Infierno y Marcos Pastori, presidente de la Sociedad Rural del Chaco.

Misiones

Por su parte, Misiones renovará solo tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. El Frente Renovador de la Concordia llevará como principal figura al diputado provincial Oscar Herrera Ahuad, quien será secundado por Micaela Gacek, y Walter Rosner.

La Unión Cívica Radical decidió competir sin alianzas. La lista de candidatos a la Cámara Baja está encabezaba por el exdiputado provincial, Gustavo Alberto González, seguido por la presidenta de la Juventud Radical de Misiones, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy.

Diego Hartfield encabezará la lista de candidatos a diputado nacional por La Libertad Avanza, lo secundan Maura Gruber. El Partido Libertario llevará como candidata principal a Ninfa Alvarenga, acompañada por el abogado Gustavo Villalba y Mónica Benítez.

Corrientes

Por último, Corrientes renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. La lista de Fuerza Patria será encabezada por Raúl Hadad, seguido por Lorena Zakegian, y Marcelo Fabián Ríos.

La lista de Vamos Corrientes, el partido del gobernador Gustavo Valdés, oficializó a sus candidatos con Diógenes González a la cabeza. Lo acompañan Práxedes López y el referente correntino del PRO, Carlos Hernández.

Por el lado de La Libertad Avanza, confirmó la candidatura de la modelo y actriz correntina, Virginia Gallardo y estará acompañada por Isidoro Gapel Redcozub funcionario local del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Por último, el Frente Corrientes Nos Une, liderado por el exgobernador Ricardo Colombi, está encabezado por Francisco Podestá, Delicia Bottaro y Ramiro Billordo.