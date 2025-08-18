Elecciones 2025: se oficializaron los candidatos para octubre y así quedaron las listas en La Rioja

La Justicia Electoral Federal en La Rioja cerró este domingo una jornada intensa con la oficialización de las listas de candidatos a diputados nacionales. En total, ocho fuerzas políticas competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando la provincia renovará dos de las cinco bancas que posee en la Cámara de Diputados de la Nación.

El Frente Federales Defendamos La Rioja llevará como candidatos titulares a Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera, ambos actuales legisladores nacionales que buscarán su reelección. En la nómina de suplentes figuran la jefa comunal de Famatina, Adriana Olima, y el intendente de General Juan Facundo Quiroga, Ariel Bejarano.

En diálogo con Nueva Rioja, la diputada nacional Gabriela Pedrali aseguró: "Desde que asumió Milei vimos ofensivas constantes hacia todos los argentinos, la gente la está pasando muy mal. Vamos a seguir yendo contra las injusticias del Gobierno Nacional, las injusticias contra jubilados, contra discapacitados, contra la educación pública".

"Una lista hermosa que representa a la militancia y que defiende los intereses de la Provincia sin titubeos. El objetivo es renovar las dos bancas. Se sabe que hoy es muy difícil, pero también lo fue en el 2021, era impensado y se logró. Los riojanos saben que el oficialismo provincial es el únicos que da respuestas ante los problemas que tiene la gente, eso ha quedado claro", concluyó.

La conformación de las listas opositoras a la provincia

Por su parte, La Libertad Avanza confirmó la postulación del joven empresario Gino Visconti, acompañado por la dirigente chileciteña Carolina Moreno. Los suplentes serán Aldo Morales y Tania Molina.

La Unión Cívica Radical presentó como primer candidato a su presidente provincial y actual diputado provincial, Gustavo Galván, acompañado por Silvia Fernández. Entre los suplentes se encuentra el empresario y ex presidente de la Liga Chileciteña de Fútbol, Martín Bersezio.

El Frente Provincias Unidas oficializó como fórmula a Rubén Galleguillo y Mónica Pilquiman, con Cristian Corzo (UCEDE de Chamical) y Ada González (PRO) como suplentes. En tanto, Fuerzas del Centro postuló a Gustavo “Guga” Canteros y Selva Puga, mientras que en la lista de suplentes estarán Francisco Sabre y Paola Allende.

Por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad competirán Carolina Goycochea y Francisco Narváez como candidatos titulares. El panorama no estuvo exento de tensiones en otros espacios. Acción Federal, liderado por Felipe Álvarez, finalmente decidió no presentar fórmula tras varios intentos de acuerdo que no prosperaron. En tanto, Republicanos Unidos se encontraba hasta último momento definiendo sus postulaciones, sin oficialización confirmada al cierre de la jornada.

Unas elecciones trascendentales para la provincia y el país

De esta manera, las fuerzas políticas de La Rioja quedaron habilitadas para iniciar la campaña hacia octubre, en un escenario donde la provincia definirá quiénes ocuparán las dos bancas que deben renovarse en la Cámara de Diputados de la Nación.

En las próximas elecciones legislativas de octubre,el Congreso Nacional renovará 127 bancas de diputados nacionales en las 24 jurisdicciones del país. Además, se elegirán 24 senadores en ocho distritos: la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.