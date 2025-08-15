Quintela confirmó a los candidatos riojanos para las elecciones de octubre: "Nos hacemos escuchar y respetar"

El frente ‘Federales Defendamos La Rioja’, alianza política integrada por siete partidos provinciales y liderada por el gobernador Ricardo Quintela, que competirá en las elecciones generales del próximo 26 de octubre, oficializó a sus candidatos para las bancas nacionales.

A través de una publicación de X (ex Twitter), la cuenta oficial del frente presentó a la diputada nacional Gabriela Pedrali; al diputado nacional Ricardo Herrera; a la intendenta de Famatina, Adriana Olima; y al intendente de Facundo Quiroga, Ariel Bejarano, como los candidatos a la legislatura nacional, siendo los primeros dos los titulares, mientras que los intendentes oficiarán de suplentes.

"Ellas y ellos son quienes llevarán la voz de La Rioja al Congreso de la Nación, para seguir defendiendo a las riojanas y riojanos y para ponerle freno a estas políticas de ajuste que tanto daño hacen", concluyó la publicación del frente.

Por su parte, el gobernador Ricardo Quintela mostró su apoyo a través de su cuenta personal en redes sociales: "Federales está representado por Gaby Pedrali y Ricki Herrera, como titulares; y Adriana Olima y Ariel Bejarano como suplentes. Estas compañeras y compañeros están listos para defender nuestra tierra, nuestros recursos y nuestros derechos en el Congreso".

"El 26 de octubre se trata de elegir si La Rioja sigue de pie o queda a merced de un modelo de ajuste y exclusión. Confío en la capacidad y vocación de trabajo de Gaby y Ricki porque demostraron que están por y para las y los riojanos. Con la fuerza de nuestro pueblo, La Rioja se hace escuchar y respetar", concluyó el primer mandatario provincial.

Federales Defendamos La Rioja

El frente está compuesto por el Partido Justicialista (apoderadas Sandra Inés Vanni y Andrea Melina Brizuela), Frente del Pueblo (apoderado Matías de la Fuente), Frente Renovador (apoderada Cecilia Sturzenegger), Movimiento Norte Grande (presidente Andrés Fabián Bustos), Lealtad y Dignidad (apoderado Bienvenido Martínez Delgado y presidente Hernán Abel Martínez Delgado), Partido Demócrata Cristiano (apoderado Ranulfo Eduardo Bazán) y Kolina (presidente Marcos Lucas Martín Ferreyra).

La conducción política de la alianza estará a cargo de Armando Emilio Molina, quien ejercerá la presidencia, mientras que la secretaría administrativa electoral recaerá en Adriana del Valle Olima. Los responsables políticos de la campaña serán Miguel Galeano y Teresita Madera.

Además, se conformó una Mesa de Conducción Política con representantes de todas las fuerzas que integran el frente, entre ellos Rodrigo Brizuela y Doria como presidente y María Florencia López como secretaria general. La mesa incluye también una nómina de vocales que garantiza la participación plural, equitativa y democrática de cada partido.

El acta constitutiva del frente establece que la elección de candidaturas se realizará respetando el principio de paridad de género, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 27.412. La nueva alianza busca consolidar una propuesta política amplia y federal con alcance en toda la provincia.