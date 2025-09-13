Elecciones 2025: el peronismo de Formosa busca "defender los derechos del pueblo argentino en el Congreso"

En el marco de una charla informativa sobre la Boleta Única Papel realizada este jueves 11 en las instalaciones del Club Sarmiento de la ciudad de Formosa, la candidata a diputada nacional por el Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa, reafirmó su compromiso de defender los derechos de la provincia y del país en el Congreso de la Nación.

Acompañada por los candidatos Fabián Cáceres y Camilo Orrabalis, junto al ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, De la Rosa sostuvo que “es necesario seguir defendiendo derechos en el Congreso” y remarcó que con Fabián van a ir a la Cámara de Diputados ”a defender los derechos de los formoseños, formoseñas y de todos los argentinos”, en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

La dirigente cuestionó con dureza las políticas del presidente Javier Milei, a quien acusó de “socavar las bases del Estado argentino”. “Eso lo estamos viviendo y sabemos lo que significa para los trabajadores, las familias y los sectores más vulnerables”, advirtió.

En contraposición, destacó el Modelo Formoseño como un camino alternativo, centrado en “la justicia social, la igualdad de oportunidades, con más derechos para la gente y con un Estado presente”. Según De la Rosa, esa es la base que guía su candidatura y la del Frente de la Victoria.

Por su parte, Fabián Cáceres valoró la experiencia política de De la Rosa y subrayó la importancia de mantener una representación en el Congreso que “defienda a los formoseños y a los argentinos frente a un modelo de ajuste”.

Cómo quedaron las listas de Formosa

Con la inscripción de listas, quedó definido el escenario electoral en Formosa para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Competirán el Partido Justicialista, la UCR y aliados, La Libertad Avanza y el Partido Obrero, que desde ahora inician la campaña en busca de las bancas en juego.

El peronismo formoseño presentó su propuesta en el Estadio Centenario, en el marco del Congreso Provincial del PJ. La lista está encabezada por Graciela De la Rosa, actual presidenta de la Convención Constituyente y ex auditora general de la Nación, junto a Néstor Fabián Cáceres, subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa. Como suplentes figuran Mirta Retamozo, directora del Registro Civil, y Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología. Durante el anuncio, el dirigente Fermín Caballero subrayó que el justicialismo llega a esta contienda “fortalecido e invicto” tras la victoria del 29 de junio.

Bajo el sello “Juntos por la Libertad y la República”, la alianza integrada por la UCR, Libres del Sur, Partido Socialista y MID competirá con una lista encabezada por Enzo Casadei y Beatriz Galeno, mientras que como suplentes figuran Richard Jacquet y Victoria Ocampo.

Por su parte, La Libertad Avanza lanzó su propuesta con el respaldo de Libertad, Trabajo y Progreso, Nuevo País, el PRO y el Partido Libertario. Sus principales candidatos son Atilio Basualdo y Marion Rodríguez, acompañados por Patricio Evans y Macarena Romero como suplentes. A su vez, el Partido Obrero oficializó a Fabián Servín y Natalia Coronel como cabezas de lista, junto a Omar Jiménez e Ivana Arzamienda en las suplencias.