El Frente Federales Defendamos La Rioja busca renovar bancas y resguardar los intereses provinciales: "Un modelo distinto"

El Frente Federales Defendamos La Rioja, integrado por siete partidos provinciales, confirmó a Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera como sus candidatos para la renovación de bancas en el Congreso el próximo 26 de octubre. Ambos representantes del espacio y de la gestión del gobernador destacaron la necesidad de frenar las políticas del Gobierno Nacional que, según señalaron, afectan directamente a los sectores más postergados de la provincia.

La nómina encabezada por Pedrali y secundada por Herrera buscará renovar sus bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Durante el último fin de semana, los candidatos recorrieron distintos puntos de la provincia y, en diálogo con medios locales, anticiparon los desafíos que enfrentarán en un contexto marcado por el gobierno libertario.

La representación de la gestión de Quintela

En diálogo con Medios Rioja, Pedrali destacó que el domingo fue “tranquilo, más allá de la atención que implica seguir lo que sucede a nivel nacional en los distintos frentes”, y agregó: “Tuvimos semanas agitadas, pero los cierres fueron tranquilos. Como siempre, me sumo a la emoción de poder llegar a este lugar de representación de la provincia en el Congreso, con una gran responsabilidad y un profundo agradecimiento hacia quienes nos confiaron la conducción de esta lista”.

"Junto a Ricky, Adriana Olima y Bejarano, que nos conocemos, conocemos la realidad de la Provincia, militantes y compañeros en funciones", afirmó la candidata y sostuvo que harán un aporte para "mejorar, dar fuerza y seguir caminando, haciendo, porque la provincia de La Rioja, con el gran compromiso de ponerle un freno a las políticas públicas que este gobernó nacional que viene asfixiando a las y los argentinos".

No obstante, Pedrali resaltó el liderazgo del gobernador Quintela y señaló que es clave para “enfrentar la realidad actual, porque hemos sido escuchados tanto por el gobierno como por la ciudadanía”.

Por su parte, Herrera dialogó con Rioja Virtual y afirmó que su espacio impulsa “un modelo distinto de país al actual”. Destacó que junto a Pedrali están “agradecidos nuevamente por esta nominación” y esperan “estar a la altura de la circunstancia”, subrayando que su labor representa “la línea de defensa de los intereses de los riojanos y de muchos intendentes y diputados del interior que hacen esfuerzos para contener a la gente con los pocos recursos disponibles frente a la tensión con la Nación”.

El legislador remarcó que “muchos ciudadanos no la están pasando bien” y que su trabajo legislativo no se limita “solo a quienes adhieren a nuestro partido”. Señaló que “los jubilados y las personas con discapacidad sufren las consecuencias de este modelo; nosotros no estamos preguntando a quién votaron, estamos de ese lado”.

Finalmente, Herrera sostuvo que “el motor de la economía riojana está en la obra pública, que hoy se encuentra deprimida”, y reiteró que se presentan “en defensa de un modelo distinto de país” en las elecciones del 26 de octubre.