Con denuncias y tensiones, Martín Menem llegará a Formosa para reavivar a una LLA fragmentada

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, arribará a Formosa en los próximos días en representación del presidente Javier Milei, con el objetivo de fortalecer la campaña de La Libertad Avanza y brindar respaldo político al intendente y candidato Atilio Basualdo. Desde la provincia evaluaron la complejidad de la misma ya que el Gobierno nacional atraviesa denuncias por hechos de corrupción que alcanzan a la familia Menem y a la propia secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Entre los escándalos están las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucran a la hermana del presidente Javier Miei; y el reciente escándalo de José Luis Espert, quién tuvo que bajar su candidatura a diputado nacional por LLA por la provincia de Buenos Aires, quién fue acusado de tener vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.

El panorama en la región no es sencillo; los escándalos pusieron en duda la credibilidad de LLA y, según informaron fuentes de la provincia, la designación de Basualdo como candidato no sólo no construyó una plataforma sólida y creíble de cara a las elecciones del próximo 26, sino que se diluyó por los problemas de credibilidad que tiene el candidato e intendente de Las Lomitas.

El objetivo de Menem en la región es para dar oxígeno a una campaña desdibujada que a nivel político se hizo el intento de mostrar una propuesta que parecería que no termina de convencer a los formoseños.

Los escándalos que golpean al Gobierno nacional

El Gobierno nacional durante el último año fue el centro de duras críticas por los distintos hechos de corrupción que vinculan a altos funcionarios que incluyen a la familia Menem, tanto a Martín como a su primo Lule. En el mes de agosto trascendieron audios y denuncias que involucraron a Karina Milei, hermana del Presidente y funcionaria de primera línea del Gobierno libertario, por presuntas coimas del 3 % en contratos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En los mismos, se mencionó a Eduardo “Lule” Menem como quien diseñó el mecanismo de retornos por parte de la droguería Suizo Argentina. Cabe aclarar, que en el momento en que trascendieron los audios los implicados negaron las acusaciones y argumentaron que fueron víctimas de “operaciones políticas”, no obstante, la justicia federal ya inició actuaciones.

En tanto, desde Formosa se criticó que la comitiva está integrada por Sharif Menem, hijo de Lule y muy cercano a Karina Milei. El sobrino del ex presidente Saul Menem también podría ser llamado a declarar por las causas que actualmente investiga la justicia federal.

Finalmente, la visita de Menem podría ser contraproducente en la provincia para las elecciones y, a 10 días de la votación, la ciudadanía formoseña podría exigir respuestas ante estas causas de interés nacional y poner en un apriete la idoneidad de LLA. Además, hay que considerar que muchos de los candidatos y funcionarios actuales del oficialismo nacional tienen una amplia carrera política y en la función pública, y los colocaría en una condición de "casta", la misma que el propio Milei pregonó eliminar durante su campaña.