Venezuela revoca concesión a varias líneas aéreas de Europa, Turquía, Colombia y Brasil

ters) -El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó el miércoles en la noche que revocaba la concesión para operar en el país a un grupo de seis líneas aéreas de Europa, Turquía, Colombia y Brasil, luego de que no reanudaron los vuelos en el plazo de 48 horas que solicitó la autoridad venezolana.

Varias aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos en Venezuela el fin de semana después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos advirtiera el viernes pasado a las principales aerolíneas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

La autoridad aeronáutica venezolana en su cuenta de Instagram dijo el miércoles por la noche que revocaba la concesión a la española Iberia, la portuguesa TAP, la turca Turkish Airlines, la brasilera Gol, la colombiana Avianca así como a Latam Airlines Colombia.

El INAC dijo en un comunicado que las aerolíneas, por "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos" suspendieron "unilateralmente sus operaciones" hacia y desde Venezuela.

La FAA estadounidense advirtió la semana pasada sobre el "deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores" y señaló que las amenazas podrían representar riesgos para las aeronaves a cualquier altitud.

EEUU mantiene desde septiembre un vasto despliegue militar en aguas del Caribe, bajo el argumento de que lucha contra el tráfico de drogas, pero que Venezuela sostiene que es para lograr un cambio de Gobierno. La presencia militar estadounidense en la región incluye el portaaviones más grande de la Armada, al menos otros ocho buques de guerra y aviones F-35.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) informó el lunes en un comunicado que las autoridades venezolanas habían dado un plazo de 48 horas para la reanudación de los vuelos, y si ello no se cumplía, se arriesgaban a perder sus derechos para volar al país, medida que reduciría aún más la conectividad hacia la nación caribeña.

Iberia afirmó que deseaba reanudar sus vuelos a Venezuela tan pronto como se cumplieran todas las condiciones de seguridad.

Air Europa y Plus Ultra suspendieron sus vuelos, pero sus permisos no les fueron revocados.

El ministro de Infraestructura de Portugal, Miguel Pinto Luz, dijo en su cuenta de X que su gobierno "no cede ante amenazas, ultimátums ni presiones de ningún tipo" y que las decisiones de las autoridades lusas "se guían exclusivamente por el interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los portugueses en todo el mundo".

En Venezuela aún mantienen sus operaciones las aerolíneas, internacionales Copa y Wingo así como las líneas nacionales que vuelan hacia Colombia, Panamá y Curazao.

(Redacción Reuters. Información adicional de Jesús Calero y Corina Pons. )