Elección en Perú sigue muy reñida; mercados suben mientras se esperan votos clave del exterior

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre mira un puesto de periódicos con titulares que muestran los primeros resultados de una segunda vuelta entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú

Por Marco Aquino y Alexander ​Villegas

LIMA, 9 jun (Reuters) - La reñida carrera presidencial de Perú volvió a apretarse el martes con los candidatos separados ahora por menos del 0,1%, mientras ‌ingresan al conteo los votos del ‌extranjero que históricamente han favorecido a la derechista Keiko Fujimori, lo que ha disparado a los mercados locales de acciones, monedas y bonos.

En medio del lento avance del conteo de votos, el izquierdista Roberto Sánchez tomó el lunes la delantera, poniendo nervioso a los inversionistas que temen que su política afectaría la estabilidad económica del país minero.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El martes, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez sostenía una ​mínima ventaja con un ⁠50,055% de los votos al 95,96% de las mesas contabilizadas, mientras Fujimori, que ‌postula por cuarta vez a la presidencia, obtenía un 49,945% de ⁠los sufragios.

En la jornada, el referencial bursátil de ⁠Lima moderaba su avance a un 4,90% a 1.397,23 puntos, tras dispararse más de un 7% más temprano, mientras que el precio de los bonos peruanos en dólares, ⁠que se habían mantenido mayormente estable antes, subían ligeramente.

En tanto la ​moneda peruana, el sol, trepaba un 2,45%, a 3,345/3,350 unidades ‌por dólar, en su segundo día de ‌alza consecutiva tras revertir una tendencia previa a la baja.

Sánchez había llegado ⁠en la víspera a tener una ventaja de casi 50.000 votos, y el martes se reducía a unos 20.000, con el ingreso al registro de las boletas provenientes del exterior que ha favorecido a postulantes de derecha en comicios anteriores.

El presidente ​de la encuestadora ‌Ipsos Perú, Alfredo Torres, dijo que mientras el voto rural restante tiende tradicionalmente a favorecer a Sánchez, gran parte de la votos pendiente de registro proveniente fuera del país favorece a Fujimori.

Asimismo el 1,67% de los votos han sido enviados para su revisión a las autoridades electorales, ⁠la mayoría de Lima metropolitana, que también favorece a la candidata de derecha.

"Haciendo las sumas y las restas, es posible que los números que estamos viendo ahora se reviertan", dijo Torres, en una entrevista con la radioemisora local RPP.

Ambos candidatos han pedido paciencia y afirman que esperaran el 100% del conteo de votos para manifestarse.

Sánchez fue ministro de comercio del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que cumple una condena de 11 años de prisión ‌por intentar cerrar el Congreso a fines del 2022. El exmandatario apoyó la campaña de Sánchez desde prisión.

El candidato de izquierda ha propuesto impulsar una reforma para redactar una nueva la Constitución y dar mayor control estatal en las economías, además de mayor inversión en programas sociales y ha prometido aumentar un 30% el salario mínimo.

Perú es ‌el tercer mayor productor mundial de cobre y un importante productor de oro, plata y zinc.

Fujimori, de 51 años, se había presentado en estas elecciones como garantía del orden y ‌la estabilidad económica, atrayendo ⁠votantes alarmados por el aumento de la delincuencia y la inseguridad, que se considera el mayor problema de Perú.

Sin embargo, la ​figura de la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos, continúa generando polarización por su herencia familiar y problemas judiciales pasados.

Con información de Reuters