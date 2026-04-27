El sospechoso del tiroteo en Washington comparecerá ante el tribunal

FOTO DE ARCHIVO: Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, yace en el suelo tras ser detenido por agentes de la ley en Washington, D.C., EEUU

​El hombre acusado de disparar a un agente del Servicio Secreto de EEUU cuando intentaba burlar los controles de seguridad de una cena en Washington a la ‌que asistía el presidente Donald Trump ‌comparecerá ante el tribunal el lunes para responder a los cargos penales que se le imputan.

Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California, tiene previsto comparecer por primera vez ante el tribunal federal de Washington, dos días después de que las autoridades anunciaran que habían frustrado un ataque durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, una reunión anual de gala que reúne a periodistas y ​políticos.

Aún no se han presentado ⁠formalmente los cargos, pero la fiscal federal Jeanine Pirro, máxima responsable de la ‌fiscalía federal en Washington, dijo que Allen sería acusado de agresión ⁠a un agente federal y de uso de ⁠un arma de fuego durante un delito violento. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, señaló que podrían presentarse otros cargos, incluido el de intento de asesinato, pero que la ⁠investigación sigue en curso.

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Allen dejó un manifiesto a sus familiares en el ​que se refería a sí mismo como un "asesino federal amistoso" ‌y exponía sus planes de atacar a ‌altos cargos del Gobierno de Trump, que se encontraban presentes en el salón de ⁠baile del hotel. Blanche dijo que entre sus objetivos probablemente se encontraba el propio Trump.

Allen reservó una habitación en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena, y viajó desde California a Washington en tren, según informaron las autoridades.

El tiroteo del ​sábado sacudió la ‌cena de prensa, un evento destacado en el calendario social de Washington. Los asistentes se refugiaron debajo de las mesas y las fuerzas del orden sacaron rápidamente a los altos cargos de la sala. Trump, que tenía previsto pronunciar un discurso esa noche, fue sacado rápidamente del escenario por el ⁠personal de seguridad tras los disparos.

Se espera que la vista del lunes sea breve. Un juez informará a Allen de sus derechos y se prevé que la fiscalía solicite su detención mientras el caso sigue su curso.

Allen aún no ha respondido a las acusaciones. No quedó claro de inmediato si contaba con un abogado.

Según las autoridades, el sospechoso presuntamente disparó con una escopeta contra un agente del Servicio Secreto en un control de seguridad dentro del ‌hotel antes de ser reducido y detenido. Las imágenes de vídeo que Trump publicó en internet mostraban al sospechoso corriendo a toda velocidad por un pasillo fuera del salón.

Las autoridades estadounidenses han afirmado que el sospechoso fue reducido justo dentro del perímetro de seguridad y han calificado su captura como un éxito de las fuerzas del orden. Sin embargo, el ‌incidente ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de Trump, quien sobrevivió a dos intentos de asesinato durante su campaña presidencial de 2024, y de otros altos cargos estadounidenses.

El agente del Servicio ‌Secreto recibió un ⁠impacto, pero un chaleco táctico detuvo el disparo, y el agente fue dado de alta del hospital horas más tarde.

Allen, quien según las ​autoridades iba armado con una pistola y varios cuchillos, además de la escopeta, también fue trasladado a un hospital local para ser evaluado tras el tiroteo.

Con información de Reuters