El Senado de EEUU se inclina por aprobar el plan de financiación para el ICE y la frontera

FOTO DE ARCHIVO: El Capitolio de Estados Unidos y la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., EEUU

Los republicanos ​del Senado de Estados Unidos dieron un paso más el jueves hacia su objetivo de sacar adelante un plan de 70.000 millones de dólares para financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ‌la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años, ‌haciendo caso omiso de las exigencias de los demócratas de establecer límites a los agentes de control de inmigración y a sus operaciones.

El plan de financiación, recogido en una resolución presupuestaria no vinculante que los republicanos dieron a conocer el martes, es un paso crucial en su esfuerzo por poner fin al cierre parcial que afecta al Departamento de Seguridad Nacional desde mediados de febrero.

El Senado inició una maratoniana sesión de votaciones en serie a última hora del miércoles, con decisiones sobre una serie de enmiendas propuestas antes de la votación final de aprobación, prevista antes de que los ​legisladores abandonen Washington el jueves. La ⁠aprobación del Senado enviaría la medida a la Cámara de Representantes.

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A ocho meses de las elecciones de mitad ‌de mandato de noviembre, que determinarán qué partido controla el Congreso en los últimos años de ⁠la presidencia de Donald Trump, los demócratas intentaron utilizar la maratoniana ⁠sesión de votaciones para presentar a los republicanos como desconectados de las familias estadounidenses y de los retos a los que se enfrentan debido al aumento de los precios de la gasolina y los costes sanitarios.

"Esta noche Estados Unidos verá ⁠aún más claramente de qué lado están los republicanos: no del lado de la reducción de los ​costes, sino del lado de los agentes enmascarados que ocupan nuestras calles", afirmó el ‌líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Los demócratas presentaron enmiendas para ‌reducir los gastos sanitarios a cargo del paciente, restablecer la ayuda alimentaria para los estadounidenses con menos ⁠ingresos, evitar la cancelación de la cobertura del seguro médico, aumentar la financiación para las comidas escolares y proteger a los consumidores del aumento de los precios provocado por los aranceles y la guerra en Irán.

Todas fracasaron, pero contaron con el apoyo constante de varios republicanos, entre ellos los senadores Susan Collins, de Maine, y Dan Sullivan, de Alaska, que ​se enfrentan a ‌difíciles campañas de reelección en noviembre.

Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos muestra que más de la mitad de los estadounidenses son menos propensos a apoyar a candidatos que respalden el planteamiento de Trump para deportar a los inmigrantes, mientras que una mayoría similar afirma que las finanzas de sus hogares se han visto afectadas por el aumento de los precios de la gasolina. La sanidad encabeza la lista de gastos ⁠domésticos en los que los votantes creen que el Congreso debería centrarse más, según muestran los datos de la encuesta.

El Senado votó 98-0 a favor de adoptar una enmienda republicana del presidente del Comité Presupuestario del Senado, Lindsey Graham, que establecería un fondo de neutralidad presupuestaria para financiar las operaciones del ICE destinadas a detener, encarcelar y acelerar la deportación de adultos condenados por violación, asesinato o abuso sexual de menores tras haber entrado ilegalmente en Estados Unidos.

PLAN PARA IMPULSAR LA FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO POCO UTILIZADO

Los republicanos acusaron a los demócratas de querer "retirar la financiación" a operaciones cruciales de inmigración y seguridad fronteriza.

"Los republicanos estamos ‌avanzando con una resolución presupuestaria que nos permitirá financiar funciones críticas que los demócratas se niegan a apoyar: la aplicación de la ley, la lucha contra el narcotráfico, la seguridad fronteriza y la protección de los niños", declaró el líder de la mayoría del Senado, John Thune, en dicha cámara.

Los republicanos esperan impulsar la nueva financiación para el ICE y la Patrulla Fronteriza en el Congreso mediante un procedimiento poco utilizado conocido como reconciliación presupuestaria, que permite que algunas leyes relacionadas con ‌el presupuesto eludan la oposición demócrata.

Estas medidas solo requieren una mayoría simple para su aprobación en el Senado, compuesto por 100 miembros, en lugar de la mayoría cualificada habitual de 60 votos o más. Los republicanos cuentan con una mayoría de 53 escaños frente ‌a 47.

Si la resolución presupuestaria ⁠se aprueba tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, las comisiones del Congreso comenzarían a concretar los detalles sobre cómo se gastarían los 70.000 millones de dólares con ​una legislación distinta que Trump tendría que promulgar.

Se espera que la nueva financiación se mantenga durante la presidencia de Trump, que finaliza en enero de 2029.

"Los republicanos deben mantenerse unidos y UNIFICARSE para conseguirlo", dijo Trump en una publicación en redes sociales el miércoles.

Con información de Reuters