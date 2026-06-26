El rey británico Carlos no vivirá en el Palacio de Buckingham tras la remodelación, según funcionarios

FOTO DE ARCHIVO. Palacio de Buckingham en Londres, Reino Unido

El rey británico Carlos III no vivirá en el Palacio de Buckingham cuando concluya ‌el próximo año su ‌remodelación de 10 años, dijeron el jueves funcionarios reales, poniendo fin a casi dos siglos en los que el emblemático edificio londinense sirvió como residencia principal del monarca británico.

Al mismo tiempo, los funcionarios revelaron que el rey pagó 12,9 millones de libras (17,0 millones de ​dólares) en impuestos ⁠en 2024/25 —la primera vez que la cifra se ‌hace pública—, lo que lo sitúa entre ⁠los 100 mayores contribuyentes de ⁠Reino Unido.

Los miembros de la familia real han prometido una mayor transparencia sobre sus finanzas en medio del creciente ⁠escrutinio y las críticas desde la muerte de ​la reina Isabel III en 2022.

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La ‌decisión de Carlos de no ‌vivir en el Palacio de Buckingham y permanecer ⁠en Clarence House, su residencia londinense de larga data situada en las inmediaciones, llega antes de la finalización el próximo año de una remodelación de 369 ​millones de ‌libras (487 millones de dólares) destinada a reemplazar el cableado eléctrico, las tuberías y los sistemas de calefacción envejecidos.

Cuando comenzaron las obras en 2017, los funcionarios esperaban que el palacio siguiera siendo ⁠la residencia principal del monarca en Londres, como lo había sido desde que la reina Victoria se convirtió en soberana en 1837.

James Chalmers, tesorero del rey, conocido como custodio del Tesoro Privado, dijo que seguirá siendo el principal escenario de funciones ceremoniales y oficiales, incluida la recepción ‌de visitas de Estado.

"Es y seguirá siendo la 'sede de la monarquía', la joya de la corona de nuestros edificios nacionales, con el estandarte del soberano ondeando orgullosamente en el tejado cada vez que Su Majestad esté en ‌Londres", dijo a periodistas.

Ni Carlos ni la fallecida reina Isabel habían pasado la noche en el palacio desde 2019. El ‌rey mantendrá ⁠allí estancias privadas que podrían utilizarse como alojamiento.

Unas 700.000 personas visitan el edificio cada ​año, y el acceso público aumentará, dijo Chalmers, sin ofrecer detalles.

(1 dólar = 0,7569 libras)

Con información de Reuters