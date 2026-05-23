El papa León XIV condena las ganancias "desorbitadas" obtenidas por empresas que contaminan

El Papa León XIV visita Acerra

Por Ciro De Luca y Joshua ​McElwee

ACERRA, Italia, 23 mayo (Reuters) - El papa León XIV denunció el sábado a las empresas que buscan utilidades "desorbitadas" a costa de la contaminación ‌medioambiental, durante una visita a ‌una zona de Italia conocida por ser un foco de vertidos ilegales de residuos tóxicos.

Durante una visita a Acerra, a unos 220 km al sur de Roma, el primer papa estadounidense instó al mundo a rechazar "las tentaciones de poder y enriquecimiento vinculadas a prácticas que contaminan la tierra, el agua, el aire y la convivencia".

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León XIV dijo que quería venir a la ​zona cercana a Nápoles, ⁠conocida como la "Tierra de los Fuegos" y donde el Tribunal Europeo de ‌Derechos Humanos dictaminó el año pasado que las autoridades no ⁠habían protegido a los residentes del vertido ⁠de residuos desde al menos 1988, para "recoger las lágrimas" de las familias que habían perdido a seres queridos a causa de enfermedades relacionadas.

Al llegar en el ⁠papamóvil a una plaza al aire libre en un soleado día ​de primavera, León XIV fue recibido por personas que ‌agitaban pequeñas banderas amarillas y blancas ‌del Vaticano y llevaban sombreros amarillos, algunas de ellas sosteniendo carteles con ⁠fotos de familiares fallecidos.

El Sumo Pontífice, que en los últimos meses se ha expresado con mayor contundencia y publicará su primer documento importante el lunes, afirmó que "se ha permitido que personas y organizaciones sin escrúpulos actúen con ​impunidad durante ‌demasiado tiempo".

Durante su visita de cuatro horas a Acerra, también se refirió a "las ganancias desorbitadas de unos pocos, indiferentes a las personas, su trabajo y su futuro". Asimismo, se reunió con las víctimas.

Durante años, la recogida, el tratamiento y la eliminación de residuos en ⁠el sur de Italia estuvieron en gran medida en manos de un pequeño grupo de propietarios privados, con contratos a veces vinculados a la Camorra, un grupo mafioso con sede en Nápoles.

En enero de 2025, el Tribunal Europeo determinó que las autoridades italianas habían incumplido repetidamente su obligación de actuar para detener los vertidos ilegales en una región también conocida como el "Triángulo de la Muerte", debido ‌a las tasas anormalmente altas de cáncer entre los residentes locales.

El tribunal concedió al Gobierno italiano dos años para crear una base de datos exhaustiva de los vertederos de residuos tóxicos y comunicar los riesgos a la población.

En febrero de 2025, la primera ministra Giorgia Meloni nombró a un general italiano para dirigir ‌un grupo de trabajo destinado a ayudar a las víctimas y llevar a cabo la descontaminación del medio ambiente.

León XIV publicará el lunes su primera encíclica, un texto ‌de gran relevancia, ⁠dirigida a los 1.400 millones de católicos del mundo. Se espera que aborde el auge de la IA y cómo ​se está utilizando esta tecnología en la guerra y en el menoscabo de los derechos de los trabajadores.

Con información de Reuters