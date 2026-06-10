El papa León visita una prisión de Barcelona en su defensa de los derechos de los presos

El papa León XIV saluda a los fieles mientras asiste a una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys durante su viaje apostólico en Barcelona, ​​Cataluña, España

El papa León, que ha defendido con firmeza los derechos de los presos, visitó el miércoles ‌una de las prisiones ‌más grandes de España, instando a los reclusos a reparar el daño causado por sus delitos y a comprometerse a llevar una vida mejor.

Dirigiéndose a los reclusos en un centro penitenciario a las afueras de Barcelona, en la primera visita de un papa a una prisión española, León ​dijo que el ⁠pasado de una persona "no condena el futuro, sino que ‌ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones".

León XIV, ⁠el primer papa estadounidense, se ⁠encuentra en una gira de una semana por España en la que ha advertido de que la escalada de conflictos ha ⁠sumido al mundo en una profunda crisis y ​ha instado a un mejor trato hacia ‌los migrantes.

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El punto culminante de ‌la visita del papa a Barcelona, la segunda de ⁠las tres paradas de la gira, tendrá lugar más tarde este miércoles, cuando inaugure la torre más nueva de la Sagrada Familia, la basílica modernista diseñada por Antoni ​Gaudí que ‌se ha convertido en la iglesia más alta del mundo.

El centro penitenciario de Brians 1, construido en 1991 a unos 40 kilómetros de Barcelona, alberga actualmente a unos 1.000 presos.

"Es más fácil que ⁠te toque la lotería que hablar con el papa", dijo Montse Benavente, una reclusa que prestó testimonio ante el papa sobre cómo había luchado con su fe y el daño que había causado a su familia con sus acciones.

León visitó por última vez una prisión en abril, cuando desafió una fuerte tormenta ‌en Guinea Ecuatorial durante una gira por cuatro países africanos y escuchó a los reclusos clamar por la libertad.

El difunto papa Francisco también defendió los derechos de los presos y visitó un centro en Roma apenas cuatro días antes de ‌su muerte, mientras se recuperaba de una doble neumonía.

Una de las reclusas del centro de Barcelona dijo a El Mundo que estaban ‌muy agradecidas por ⁠la visita de León. "Nadie se acuerda de nosotras", dijo la persona, identificada como Mayte. "Olvidarse de ​alguien que está en prisión es muy fácil".

Con información de Reuters