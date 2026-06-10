El papa León visita una prisión de Barcelona en su defensa de los derechos de los presos

El papa León, que ha defendido con firmeza los derechos de los presos, visitó el miércoles una de las prisiones más grandes de España, instando a los reclusos a reparar el daño causado por sus delitos y a comprometerse a llevar una vida mejor.
Dirigiéndose a los reclusos en un centro penitenciario a las afueras de Barcelona, en la primera visita de un papa a una prisión española, León dijo que el pasado de una persona "no condena el futuro, sino que ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones".
León XIV, el primer papa estadounidense, se encuentra en una gira de una semana por España en la que ha advertido de que la escalada de conflictos ha sumido al mundo en una profunda crisis y ha instado a un mejor trato hacia los migrantes.
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El punto culminante de la visita del papa a Barcelona, la segunda de las tres paradas de la gira, tendrá lugar más tarde este miércoles, cuando inaugure la torre más nueva de la Sagrada Familia, la basílica modernista diseñada por Antoni Gaudí que se ha convertido en la iglesia más alta del mundo.
El centro penitenciario de Brians 1, construido en 1991 a unos 40 kilómetros de Barcelona, alberga actualmente a unos 1.000 presos.
"Es más fácil que te toque la lotería que hablar con el papa", dijo Montse Benavente, una reclusa que prestó testimonio ante el papa sobre cómo había luchado con su fe y el daño que había causado a su familia con sus acciones.
León visitó por última vez una prisión en abril, cuando desafió una fuerte tormenta en Guinea Ecuatorial durante una gira por cuatro países africanos y escuchó a los reclusos clamar por la libertad.
El difunto papa Francisco también defendió los derechos de los presos y visitó un centro en Roma apenas cuatro días antes de su muerte, mientras se recuperaba de una doble neumonía.
Una de las reclusas del centro de Barcelona dijo a El Mundo que estaban muy agradecidas por la visita de León. "Nadie se acuerda de nosotras", dijo la persona, identificada como Mayte. "Olvidarse de alguien que está en prisión es muy fácil".
Con información de Reuters