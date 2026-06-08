El papa insta a la Iglesia española a ayudar a las víctimas de abusos mientras algunas protestan

Miguel Hurtado, que denuncia abusos por parte de un sacerdote en la abadía de Montserrat y representa a la plataforma "Reparación Integral Ya" para apoyar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica, sostiene una pancarta en Madrid

El papa León XIV dijo el lunes a los obispos católicos de España que deben escuchar a los supervivientes de abusos por parte del clero ‌y ofrecerles reparaciones, lo que supone la ‌primera referencia directa durante su viaje a los escándalos que han sacudido la credibilidad de la Iglesia española.

León dijo a los clérigos que los supervivientes de abusos deben ver un "compromiso firme" por parte de la Iglesia para reforzar las medidas de protección y crear una cultura de seguridad para los niños y las personas vulnerables.

"Uno de los (encuentros) más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", dijo el ​primer papa estadounidense.

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Un informe ⁠de 2023 del Defensor del Pueblo español estimaba que había cientos de miles de víctimas ‌de abusos por parte del clero a lo largo de décadas, en ⁠la misma línea que los escándalos a nivel mundial ⁠que han sacudido la autoridad moral de la Iglesia y han costado cientos de millones de dólares en indemnizaciones.

León XIV está realizando una gira de una semana por España, su primera visita ⁠a un país de la Unión Europea exceptuando Italia. El Vaticano ha dicho que ​el papa se reunirá con un grupo de víctimas durante la ‌visita, pero aún no ha ofrecido más ‌detalles.

Algunos grupos españoles destacados de supervivientes de abusos han afirmado que no han sido invitados ⁠a asistir a ninguna reunión con el papa y la han descrito como una mera sesión fotográfica insuficiente.

Juan Cuatrecasas, presidente del grupo Infancia Robada, afirmó que los supervivientes que se reunirán con el papa no representan a todas las víctimas de la Iglesia.

"Están siendo utilizadas por ​la Iglesia, por ‌la Conferencia Episcopal, para lavar la imagen de una Iglesia española que nunca ha sabido estar a la altura de sus víctimas", declaró a la prensa.

LOS SUPERVIVIENTES AFIRMAN QUE LA IGLESIA DEBE HACER MÁS

Aunque el predecesor de León, Francisco, tomó medidas durante sus 12 años de papado para abordar los escándalos de abusos por ⁠parte del clero, los grupos de supervivientes han pedido medidas de rendición de cuentas más estrictas y una política global de tolerancia cero para el clero acusado de conducta indebida.

Infancia Robada y otros grupos españoles han exigido medidas concretas, como atención psicológica de por vida y una indemnización justa para las víctimas, así como apoyo a la educación y el empleo.

La semana pasada, el cardenal de Madrid, José Cobo, dijo que simplemente no era factible que el papa se reuniera con múltiples grupos de supervivientes ‌durante su viaje a España, debido a la apretada agenda del pontífice.

"Eso no significa que estas realidades no le interesen al papa, simplemente que el tiempo es el tiempo", dijo Cobo.

El activista español Miguel Hurtado, quien ha afirmado haber sufrido abusos durante su adolescencia en la abadía de Montserrat, a las afueras de Barcelona, criticó que la agenda del papa no incluyera un encuentro con ‌los supervivientes de abusos en dicha abadía.

León visitará el miércoles Montserrat, que fue incluida en el informe del Defensor del Pueblo de 2023, y almorzará con los monjes benedictinos de allí.

Hurtado dijo a los periodistas ‌que el pontífice debía ⁠al menos recordar a las víctimas y comprometerse públicamente a una depuración de responsabilidades de los autores y encubridores de los abusos.

El informe de la oficina ​del Defensor del Pueblo identificó a 15 víctimas y a tres presuntos agresores vinculados a la abadía.

Con información de Reuters