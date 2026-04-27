El líder norcoreano Kim Jong-un seguirá apoyando a Rusia, según KCNA

El líder norcoreano Kim Jong-un saluda al ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, durante la visita de Beloúsov a Pionyang, Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo que su país seguiría apoyando las políticas de Rusia y abordó el refuerzo de los ‌lazos militares con Moscú, ‌según informó la agencia estatal KCNA, mientras que los analistas señalaron que dicha cooperación parecía destinada a perdurar después de la guerra en Ucrania.

Una delegación rusa, entre la que se encontraba el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, asistió a la ceremonia de inauguración de un monumento en honor a los soldados norcoreanos fallecidos mientras luchaban en la región rusa ​de Kursk, donde las ⁠fuerzas ucranianas llevaron a cabo una incursión en 2024, según informó ‌la KCNA el lunes.

Rusia lanzó una invasión a gran ⁠escala de la vecina Ucrania en febrero ⁠de 2022 y sigue ocupando alrededor de una quinta parte del país.

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Beloúsov afirmó que había acordado con funcionarios norcoreanos asentar la cooperación militar sobre una ⁠base estable y a largo plazo, así como firmar un ​plan de cooperación que abarque el periodo 2027-2031 ‌este año, según informaron el domingo ‌las agencias de noticias rusas.

El plan de cooperación quinquenal "apunta a los ⁠preparativos para el periodo posterior a la guerra de Ucrania", dijo Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam.

"Esto plantea la posibilidad de que su amplia alineación política, ​militar y ‌económica continúe incluso si la guerra termina, con la relación entrando en la fase de una alianza institucional".

NUMEROSAS VÍCTIMAS

Kim dijo en un discurso con motivo de la inauguración del monumento conmemorativo que los soldados norcoreanos que lucharon junto al ejército ruso ⁠habían "aniquilado a los agresores", y añadió que esto había frustrado lo que describió como "las ambiciones hegemónicas y el aventurerismo militar de Estados Unidos y Occidente", según informó la KCNA.

"El Gobierno norcoreano seguirá apoyando plenamente las políticas de Rusia para defender su soberanía, integridad territorial e intereses de seguridad", dijo Kim, según la KCNA.

Rusia y Corea del Norte firmaron en 2024 un "Tratado de Asociación ‌Estratégica Integral" durante una visita a Pionyang del presidente ruso, Vladimir Putin. El pacto incluye una cláusula de defensa mutua.

Corea del Norte envió unos 14.000 soldados para luchar junto al ejército ruso en Kursk. Altos cargos surcoreanos, ucranianos y occidentales afirmaron que sufrieron numerosas bajas, con más de 6.000 soldados ‌norcoreanos muertos en los combates.

La KCNA informó de que Kim discutió con Beloúsov la situación política internacional y regional, así como una serie de asuntos destinados ‌a seguir desarrollando ⁠la cooperación militar y política entre Corea del Norte y Rusia.

A cambio del envío de soldados y municiones, Pionyang ​ha recibido asistencia económica y en tecnología militar de Rusia, según evaluaciones de los servicios de inteligencia surcoreanos.

Con información de Reuters