El Kremlin dice que tiene "grandes expectativas" respecto al viaje de Putin a China

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el presidente chino Xi Jinping en Pekín.

Rusia tiene grandes expectativas puestas en el viaje del presidente ‌Vladimir Putin ‌a China esta semana, y ambas partes aprovecharán la ocasión para desarrollar su "asociación privilegiada", según informó el Kremlin el lunes.

Putin visitará China el martes y el miércoles, menos ​de una ⁠semana después de que el presidente ‌de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, viajara allí para ⁠mantener conversaciones con el presidente Xi Jinping.

"Tenemos grandes expectativas puestas en esta ⁠visita", dijo el portavoz del ​Kremlin, Dmitri Peskov.

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La denominada "asociación ‌sin límites" entre China ‌y Rusia, el mayor productor ⁠mundial de recursos naturales, se ha fortalecido desde que Occidente impuso sanciones para castigar a Rusia ​por ‌la guerra en Ucrania.

"Nosotros y nuestros amigos chinos nos referimos a ella como una asociación especialmente privilegiada y estratégica", dijo ⁠Peskov.

La delegación rusa estará integrada por viceprimeros ministros, ministros del Gobierno y directores de empresas, añadió.

Se le preguntó a Peskov si se debatirían los planes para el gasoducto propuesto Power of ‌Siberia 2, que algún día podría suministrar 50.000 millones de metros cúbicos adicionales al año desde los yacimientos de gas del Ártico ruso a ‌través de Mongolia hasta China.

"Naturalmente, se abordarán todas las cuestiones que figuran ‌en la ⁠agenda económica de nuestras relaciones bilaterales", respondió.

Con información de Reuters