El Gobierno de Trump propone un arancel del 25% a Brasil por sus prácticas comerciales

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de una miniatura impresa en 3D del presidente estadounidense, Donald Trump, la bandera de Brasil y la palabra "Aranceles" en inglés

​El Gobierno de Trump propuso un nuevo arancel punitivo del 25% sobre numerosas importaciones procedentes de Brasil, tras considerar que las prácticas de este país eran desleales en ‌una serie de ámbitos, desde el ‌comercio digital hasta la deforestación ilegal, según declaró el lunes el máximo responsable de Comercio estadounidense, Jamieson Greer.

Las medidas, en virtud de la legislación comercial de la Sección 301, abarcan ámbitos como los servicios de pago electrónico, los aranceles preferenciales, la protección de la propiedad intelectual y el acceso al mercado del etanol, según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

El Gobierno propuso los nuevos aranceles al publicar los resultados de su investigación sobre prácticas comerciales ​desleales en Brasil, iniciada el ⁠año pasado en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de ‌1974.

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Sin embargo, excluyó de los nuevos aranceles algunos productos, como la carne de ⁠vacuno, el café, las tierras raras, otros metales y ⁠las piezas de aeronaves.

Las prácticas de Brasil en las áreas investigadas "son irrazonables y suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense, por lo que son susceptibles de acción en virtud ⁠de la Sección 301(b) de la Ley de Comercio", dijo la Oficina del ​Representante Comercial estadounidense en un comunicado.

Los aranceles sustituirían parcialmente a uno ‌del 50% sobre muchos productos brasileños impuesto el ‌año pasado por el presidente Donald Trump, con un 40% como castigo por el ⁠procesamiento por parte de Brasil de su expresidente, el aliado de Trump Jair Bolsonaro.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló esos aranceles en febrero.

En un comunicado, Greer dijo que había iniciado la investigación en virtud del artículo 301 para abordar "las preocupaciones de larga data ​y generalizadas de ‌Estados Unidos con respecto a determinadas políticas y prácticas comerciales de Brasil".

A pesar del reciente contacto con el presidente brasileño, Inácio Lula da Silva, y su gabinete, Greer señaló que Estados Unidos y Brasil "siguen teniendo diferencias sustanciales a la hora de resolver las cuestiones identificadas en esta investigación".

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LOS ARANCELES PROPUESTOS ⁠FIJADA PARA EL 6 DE JULIO

La agencia comercial invitó a presentar comentarios sobre los aranceles propuestos hasta el 1 de julio, con una audiencia pública fijada para el 6 de julio. Se enfrenta a una fecha límite el 15 de julio para tomar "medidas de respuesta" en la investigación de la Sección 301.

Trump utilizó la misma ley para imponer aranceles generalizados a los productos chinos durante su primer mandato.

La oficina gubernamental tiene otras varias investigaciones abiertas en virtud de la Sección 301 que se ‌espera que den lugar a nuevos aranceles.

En cuanto a sus conclusiones sobre Brasil, el organismo señaló que el nuevo arancel propuesto del 25% no se aplicaría a las importaciones brasileñas sujetas a aranceles relacionados con la seguridad nacional en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Entre estos se incluyen aranceles del 50% sobre el acero, el aluminio y ‌el cobre, y del 25% sobre los productos acabados fabricados con dichos metales, así como un arancel del 25% sobre los vehículos de motor y las piezas de automóvil.

La Oficina del Representante Comercial de ‌EEUU señaló que entre ⁠los productos exentos de los aranceles propuestos del 25% se encuentran muchas frutas y frutos secos, petróleo crudo y productos derivados del petróleo, compuestos farmacéuticos, ​productos químicos orgánicos y fertilizantes.

A estos se suman la carne de vacuno, el café, las tierras raras, otros metales y minerales específicos, así como las aeronaves y piezas de aeronaves brasileñas.

Con información de Reuters