Quintela participó de un streaming con jóvenes riojanos: "Ustedes son quienes nos dicen cuáles son las demandas”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó del programa de streaming Mateando y opinó sobre la actualidad de la provincia, la perspectiva de los jóvenes en la región y el futuro. En ese marco, destacó la importancia que tiene la educación y la utilización de la tecnología para la producción y el desarrollo.

"La Rioja tiene mucho futuro, pero es una provincia sufrida ya que carece de agua que es lo que no nos permite ser una provincia próspera en muchos sentidos", consideró el gobernador y afirmó que para los riojanos "es muy difícil conseguir el agua". No obstante, explicó: "Lo que sí sostengo yo es que el agua está, lo que hace falta es encontrarla, captarla y conducirla a los lugares donde se la precisa. No solamente para el consumo humano, sino también para el consumo animal y, por qué no, para el consumo vegetal, que nos permita ser una provincia productiva también en materia agroganadera".

La juventud riojana

En cuanto al futuro de los jóvenes riojanos aseguró que está relacionado con "la ciencia y la tecnología", y destacó que "cuando vino Daniel Filmus hace dos días, que estuvo en La Rioja, tuvimos casi 250 inscriptos y el curso era para 50, lo elevaron para 120, para poder dar clases sobre el manejo de la inteligencia artificial".

"No solamente para jóvenes, sino también para pequeños y medianos productores, emprendedores,comerciantes, y empresarios", señaló el gobernador y detalló que "a partir de la utilización de esta herramienta fundamental de la tecnología les permita ser mucho más eficiente y que pudieran maximizar sus utilidades".

En esa línea, consideró que eso "significa más trabajo, mejor calidad de vida y oportunidades para la gente. Otro tipo de oportunidades que se busca es que los chicos se capaciten, que no se queden únicamente en secundario, sino que avancen a un nivel terciario o universitario, que avancen, que se capaciten, se preparen para enfrentar con mucho más posibilidades, de vencer los obstáculos que la vida naturalmente les va a presentar en el futuro inmediato".

Militancia y juventud

Ante la pregunta sobre el papel de los jóvenes en la política y la actualidad, aseguró que "están conectados con las realidades", y enfatizó que "esas realidades las marcan los jóvenes, porque son quienes nos dicen cuáles son las demandas o por dónde tenemos que incursionar como para satisfacer las expectativas de los jóvenes".

Quintela remarcó: "Son ustedes los que nos marcan esto, porque nosotros tuvimos nuestro tiempo de juventud, nuestro tiempo de adolescencia, pero eran otros tiempos, otras modalidades y otros caminos. Las vivencias de ustedes las tienen que tener ustedes y las viven ustedes. Nosotros lo que tratamos de hacer es buscar siempre cuál es el camino que ustedes nos marcan".

De cara al futuro, expresó que imagina a la juventud "formando un hogar, profesionales, con hijos a quienes le dan muchas veces lo que tal vez sus padres no le pudieron dar a los chicos jóvenes hoy, porque muchos padres se esfuerzan muchísimo para que sus hijos tengan lo mejor" y concluyó: "Yo veo a ustedes dentro de 10 años, tal vez en familia, o con novio, o con hijos, y tratando de darle a sus hijos lo que tal vez a ustedes les costó muchísimo alcanzar".