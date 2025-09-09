Manzanas Saludables, el programa que marca el rumbo en políticas de prevención y cuidado ambiental

El programa Manzanas Saludables, creado en la provincia de La Rioja, cumplió cinco años y continúa con sus tareas preventivas de dengue y fortalecimiento de la salud. Este proyecto provincial se consolida como un programa nacional de referencia y es vanguardia en políticas públicas con enfoque en salud, ambiente y sostenibilidad.

El presidente del Instituto de Servicios Ambientales, Christian Albrecht afirmó que “Manzanas Saludables es una política pública que honra la palabra empeñada: estar siempre al lado de la gente. Es un esfuerzo que no se detiene, que se fortalece año tras año y que demuestra que La Rioja puede marcar el camino para el resto del país” expresó en el portal Tiempo popular.

En esta línea, los resultados dan cuenta del trabajo constante y comprometido: 363 barrios abordados en la capital y el interior de la provincia; más de 5.300 manzanas saneadas y 34.900 domicilios relevados. Además hubo casi 49.000m3 de residuos retirados, eliminando potenciales criaderos de mosquitos; 289 instituciones educativas, sanitarias, policiales y comunitarias intervenidas.

Estos logros son reflejo del esfuerzo sostenido y articulado entre equipos técnicos, municipios, ministerios y vecinos. El enfoque integral combina control, ambiente, saneamiento urbano y prevención sanitaria, permitiendo contener brotes de dengue, reducir riesgos socio ambientales y transformar la prevención en una práctica permanente del ciudadano. El programa Manzanas Saludables es la única experiencia en Argentina que realiza tareas ininterrumpidas de prevención ambiental y sanitaria durante 5 años consecutivos.

Siempre al lado de la gente

Los operativos que se llevan adelante por parte de ambos entes se ejecutan durante todo el año reforzando las tareas durante la temporada de verano, así mismo, recordaron a la población la necesidad de considerar las medidas preventivas en cada hogar a través de la eliminación de todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, cepillar, limpiar y cambiar el agua de bebederos de animales, evitar tener plantas en agua, mantener los patios y jardines desmalezados, cubrir los tanques y grandes recipientes, conservar limpias y cloradas las piletas de natación, entre otras recomendaciones.