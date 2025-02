El Gobierno de La Rioja inició el traslado de señal para mejorar la calidad de imagen y sonido de medios públicos locales

La provincia de La Rioja, a través de la secretaría de Comunicación y Planificación Pública provincial, anunciaron el traslado de la señal de Canal 9 La Rioja con el fin de mejorar su calidad de imagen y sonido para todos sus televidentes.

Esta puesta en valor del medio público local, se contrapone con las políticas iniciadas por la gestión del presidente Javier Milei a nivel nacional. En su discurso en la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1ro de marzo del 2024, el mandatario anunció el cierre de la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad Télam, y el resto de los medios públicos continúan con recorte presupuestario y congelamiento salarial.

A diferencia de la gestión nacional, desde el gobierno de La Rioja confirmaron que esta importante inversión tiene como objetivo ofrecer a los riojanas y riojanos un mejor acceso a la información a través de una experiencia audiovisual superior.

Medios públicos: el derecho a la información

Desde la secretaría de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santágelo Carrizo, destacó: “Es un proceso de transformación que estamos desarrollando desde los medios públicos, garantizando el acceso a la información y brindando un servicio de calidad. Por eso, hacemos la migración al sistema HD, para que cada riojano y riojana pueda ver y escuchar el canal público provincial con la mejor calidad posible".

Por su parte, el director de Radio y Televisión Riojana, Guillermo Megías, subrayó el apoyo del gobernador Ricardo Quintela, en la que afirmó: "Para brindar un servicio de calidad, se ha realizado esta importante inversión para generar una señal de alta definición. Brindamos un servicio y tiene que ser de la mejor manera".

Desde Canal 9 La Rioja informaron a su audiencia que, a raíz del cambio en la señal, se podrían generar interrupciones momentáneas en algunos distritos de la provincia. Desde el canal resaltaron que existe un compromiso con la innovación y “la mejora continua impulsa a la institución a seguir evolucionando para ofrecer la mejor programación con la máxima calidad disponible”.

Tarifa eléctrica: 33 mil familias serán beneficiadas por La Rioja

El gobierno provincial no solo reconoce la información como un derecho, sino que se compromete a garantizar el acceso a la luz. Fue así que la semana pasada, tras la decisión tomada por el Gobierno nacional de quitar los subsidios a miles de familias riojanas, la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja (EDELaR) confirmó que la provincia subsidiará a 33 mil familias que actualmente perdieron el beneficio nacional.

En comunicación con El Destape 1070, el presidente de EDELaR, Jerónimo Quintela, recordó que en septiembre del 2022 el Gobierno nacional, en acuerdo con todas las provincias, generó una disposición por la Secretaría de Energía de ese momento, que establecía que había un grupo de familias que no hacía falta que se segmentara, por su condición económica normal y habitual. "Ellos son los jubilados de mínima, pensionados, que no tienen trabajo en blanco, que viven en barrios vulnerables y otros grupos que, por default, no era necesario que completen la declaración jurada para inscribirse en esta segmentación", recordó Jerónimo Quintela.

A continuación, el titular de EDELaR remarcó: "Lo que pasó en noviembre pasado es que se derogó la resolución, y eso hizo que 33.000 familias riojanas pasen automáticamente del nivel 2 al 1". De esta manera, por decisión de Nación, las familias riojanas de bajos ingresos pasaron a formar parte del grupo de mayor ingreso de forma abrupta. "Esto hizo que pierdan todo el subsidio energético que tenían en su boleta", criticó Quintela en diálogo con El Destape 1070.