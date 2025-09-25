“Al servicio de un imperio”: Insfrán criticó a Milei por el pacto con EEUU y convocó a reforzar el Congreso en octubre

En el marco de una inauguración clave para el desarrollo infantil en el barrio de La Nueva Formosa, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se diferenció de las últimas noticias en materia internacional tras el acuerdo con el Tesoro Nacional de Estados Unidos, y llamó a participar de las elecciones de octubre para llenar de representantes el Congreso de la Nación. "Me puse a pensar si esto es Argentina o el estado 51 de los Estados Unidos", ironizó el mandatario formoseño.

"Las noticias del último tiempo, de las declaraciones del secretario del Tesoro Nacional... me puse a pensar si esto es Argentina o el estado 51 de los Estados Unidos", ironizó el gobernador Gildo Insfrán tras entre el presidente Javier Milei y el gobierno norteamericano de Donald Trump por el envío de reservas. "Estas cosas aunque parezcan sonzas, sutilmente estamos siendo dominados. Estamos puestos al servicio de un imperio que está jugando a la geopolítica", exclamó el mandatario formoseño en relación a la dependencia económica que se genera con el país del norte y las condiciones que imponga.

En ese sentido, Insfrán destacó el rol del Congreso de la Nación y su participación en los últimos vetos que impulso Milei en el que se desfinanciaba derechos básicos como la salud, la educación y la integración social: "Yo no me puedo callar y tampoco me van a decir que soy golpista. Utilizando la herramienta que nos da la Constitución, nosotros tenemos que poner un freno de esta situación entera que vive la Argentina. Esto se resuelve el 26 de octubre con el voto. Es constitucional, es un derecho que tenemos cada uno de los argentinos". Y sentenció: "El 26 tiene que entrar la mayor cantidad de diputados para tener el manejo desde las cámaras para frenar esta barbarie que se está haciendo. Nuestra lista es la azul".

Nuevo Centro de Desarrollo Infantil

El gobernador Insfrán encabezó el acto que deja habilitado el Centro de Desarrollo Infantil de La Nueva Formosa tras la ampliación y refacción. En esa misma línea, Insfrán retomó el discurso de la candidata a diputada nacional por el Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa, quién destacó que la existencia de estos centros le permiten a las madres formoseñas independizarse de las tareas de cuidado, ya que quedan a cargo del Estado, para que puedan seguir desarrollándose en otras áreas de la vida.

"Es un hecho importante para los peronistas, porque es donde se comienza a gestar la comunidad organizada. Porque es aquí donde empezamos a cuidar lo más preciado que es el niño, integrante fundamental de la familia. Esto es de justicia social", describió Insfrán ante los presentes.

Asimismo, el mandatario provincial destacó la importancia de estos espacios comunitarios en el desarrollo no solo en la etapa clave de la infancia, sino en el preservar los conocimientos locales. Es así que recuperó la habilitación de otro centro en una comunidad wichi donde se comparten conocimientos culturales e identitarios entre los que participan del centro. "Inauguramos otro CDI en una comunidad wichi y es un centro para tomar en cuenta. Al ingresar no vi un niño, vi a las madres aborígenes. Estaban trabajando para educar, para enseñarla a sus hijos sus prácticas culturales en la artesanía", describió Insfrán.

Por último, Insfrán destacó que estos espacios tienen como objetivo seguir promoviendo la cultura local y heredarla generación a generación. "Yo ya me anticipe y traten de hacerlo de hacerlo de una forma de producción local. Si desaparece desaparece la artesanía de lo que llevan adelante. Pero es impresionante ver como tienen el rollo", concluyó el mandatario.