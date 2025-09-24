Inclusión y respeto cultural: Insfrán inauguró el primer Centro de Desarrollo Infantil en una comunidad wichí

El gobernador Gildo Insfrán encabezó este lunes 22 de septiembre una jornada de inauguraciones en los departamentos Ramón Lista, Matacos y Bermejo, que tuvo como punto central la apertura del primer Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en una comunidad wichí. El nuevo espacio, ubicado en El Potrillo, fue bautizado por sus pobladores como “Nahäkwey” (Caracoles) y constituye un hito en materia de políticas sociales, inclusión y respeto a la identidad cultural.

El CDI está diseñado para brindar acompañamiento integral a niños y niñas de entre 45 días y cuatro años, así como a mujeres embarazadas. La propuesta parte de la premisa de que el cuidado debe comenzar desde la gestación y que la atención a la primera infancia implica también fortalecer a las madres y a las familias en su conjunto.

Durante el acto inaugural, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, destacó el carácter innovador del proyecto: “El CDI no sólo funcionará como un espacio de cuidado y estimulación temprana, sino también como un lugar de formación y capacitación para mujeres. Aquí podrán adquirir conocimientos y habilidades que favorezcan su desarrollo personal, fortalezcan su maternidad y potencien su protagonismo en la vida comunitaria”.

Giménez subrayó que el centro fue una demanda concreta de las mujeres de la comunidad. “Representa un hito porque es el primer CDI para la comunidad wichí. Es un orgullo, porque las mujeres tienen voz, derechos y un papel fundamental en el Modelo Formoseño”, señaló.

La ministra recordó que, en los últimos años, las mujeres originarias lograron conquistar nuevos espacios de participación. “El campeonato femenino de fútbol fue un antes y un después: les permitió ser vistas, reconocidas y valoradas desde su lugar como mujeres. Ese fue el puntapié para seguir abriendo caminos como este”, expresó.

Asimismo, puso en valor los saberes propios de El Potrillo y resaltó que el centro promoverá un intercambio de conocimientos entre docentes mema, enfermeras, parteras empíricas y madres. “De esa conjunción de saberes vamos a fortalecer la crianza y la transmisión cultural en la comunidad wichí”, añadió.

En esa línea, el CDI “Nahäkwey” busca convertirse en un espacio de encuentro y construcción colectiva, donde las costumbres y patrones culturales de la comunidad tengan plena vigencia. Además de las tareas de estimulación infantil y acompañamiento a las familias, el lugar ofrecerá talleres y actividades que fomenten el empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de su rol comunitario.

Giménez concluyó que la iniciativa refleja la impronta del Modelo Formoseño: “Esto no sería posible sin un proyecto político que nos acompaña y nos acoge a todos, y con mucha más fuerza a las mujeres, que se consideran a sí mismas guardianas de este Modelo. Nos llena de satisfacción y orgullo asumir este desafío con compromiso”.