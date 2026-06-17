El brote de peste más antiguo del que se tiene constancia se produjo hace 5.500 años en Siberia

Cuerpo de un niño cazador-recolector, de entre 10 y 12 años de edad, que fue hallado infectado con peste

Hace unos 5.500 años, ​grupos de cazadores-recolectores habitaban la región del lago Baikal, en Siberia, y se alimentaban de abundantes recursos, entre los que se incluían presas como alces, ciervos, peces, focas y roedores llamados marmotas. Estas personas fueron víctimas del primer brote de peste del que se ‌tiene constancia, especialmente los niños y los adolescentes.

Los investigadores afirmaron ‌que el ADN antiguo obtenido de los cuerpos enterrados en cuatro yacimientos funerarios de la zona reveló la presencia de las cepas más antiguas conocidas de Yersinia pestis, la bacteria causante de la peste. Estas muertes prehistóricas presagiaron el inmenso sufrimiento que este patógeno ha infligido a la humanidad a lo largo de los milenios.

Los investigadores señalaron que, a juzgar por los yacimientos funerarios, el brote fue especialmente letal para los jóvenes, y atribuyeron esto a rasgos genéticos de estas cepas que ya no están presentes en la versión actual del patógeno. También afirmaron que el descubrimiento refuerza las pruebas de que las marmotas fueron la especie huésped original de la bacteria, y de que la peste surgió en Asia central o nororiental antes ​de extenderse por Eurasia.

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"Estos hallazgos cambian radicalmente ⁠nuestra forma de concebir los orígenes y el impacto inicial de uno de los patógenos más trascendentales para la humanidad", dijo el genetista ‌evolutivo Eske Willerslev, de la Universidad de Copenhague y la Universidad de Cambridge, autor principal del estudio publicado el miércoles ⁠en la revista Nature.

El siguiente caso más antiguo conocido de peste se remonta a ⁠hace entre 5.300 y 5.000 años en Letonia, a unos 3.000 millas (5.000 km) de distancia.

"Solo con el desarrollo de métodos para estudiar el ADN antiguo hemos descubierto que lleva entre nosotros mucho más tiempo de lo que nos indican los registros históricos. Se trata de una enfermedad zoonótica, un ⁠patógeno que se mantiene principalmente en roedores en lugar de en humanos, pero que se ha transmitido repetidamente a los seres humanos ​con efectos devastadores", afirmó Ruairidh Macleod, genetista evolutivo de la Universidad de Oxford y autor principal del ‌estudio.

Entre estos efectos se incluyen dos epidemias que acabaron con un ‌gran porcentaje de la población europea: la peste de Justiniano, en el siglo VI, y la peste negra, en el siglo XIV, ⁠cuando la enfermedad se transmitía a las personas a través de las picaduras de pulgas infectadas transportadas por ratas.

Durante mucho tiempo se había supuesto que los brotes significativos de peste solo se produjeron después de que la humanidad comenzó a practicar la agricultura y estableció asentamientos con altas densidades de población. También se pensaba que las primeras cepas podrían haber sido leves. El descubrimiento de que la peste mató a cazadores-recolectores prehistóricos que deambulaban por ​un remoto paisaje boscoso en ‌grupos de quizás unas pocas docenas contradijo esas ideas.

En el lago Baikal, se detectó Yersinia pestis en 18 de los 46 cadáveres examinados, una tasa superior a la observada en algunas fosas comunes medievales de víctimas de la peste. Macleod afirmó que encontrar pruebas de un brote letal de peste a gran escala entre estos cazadores-recolectores fue una "sorpresa total".

"UNA ETAPA DE TRANSICIÓN"

Los investigadores recuperaron múltiples genomas de Yersinia pestis conservados en los dientes de las víctimas de la peste enterradas. Estas cepas eran muy cercanas ⁠a la raíz ancestral de una bacteria que se había separado de su predecesora evolutiva quizás solo dos siglos antes.

"El patógeno parece representar una etapa de transición en la evolución de la peste: ya era capaz de causar una enfermedad grave, pero aún no poseía el conjunto completo de adaptaciones que se observan en las cepas pandémicas posteriores", afirmó Willerslev.

Las cepas antiguas carecían de un gen necesario para una transmisión eficaz a través de las pulgas y para las dolorosas inflamaciones provocadas por la propagación de la infección desde los puntos de picadura de las pulgas hasta los ganglios linfáticos más cercanos, tal y como ocurrió en las epidemias posteriores.

Sin embargo, poseían una variante genética ausente en cepas posteriores de la peste que puede provocar complicaciones inflamatorias graves a las que los ‌niños son especialmente susceptibles. Muchos de los enterrados eran niños, a veces hermanos.

"Esta susceptibilidad es mayor entre los niños de 8 a 12 años, y se trata claramente de un patrón de mortalidad completamente diferente al que observamos en otros yacimientos de cazadores-recolectores del Baikal donde no se ha detectado la peste", señaló Macleod.

"Si a esto le sumamos la presencia de otros genes que agravan las infecciones por peste, queda claro que estas cepas prehistóricas de la peste eran igual de letales, aunque de una forma diferente", añadió Macleod.

Estos cazadores-recolectores entraban en estrecho contacto con las marmotas, y los investigadores señalaron que todo ‌apunta a que estos roedores fueron los que provocaron el brote. En otros yacimientos se han encontrado en los entierros colgantes fabricados con los dientes frontales de las marmotas. Las marmotas también habrían sido una fuente de alimento.

"Es posible que algunas personas entraran en contacto con una marmota infectada, probablemente al manipularla o al ‌comer carne de marmota poco cocinada", ⁠explicó Macleod.

Una vez que el patógeno pasó de las marmotas a las personas, los investigadores creen que se propagó mediante la transmisión de persona a persona, por ejemplo, al toser.

"Las infecciones por peste se extendieron ampliamente entre las personas, y ​al parecer muchos individuos estrechamente emparentados fallecieron a causa de la peste al mismo tiempo", señaló Macleod.

"Este brote devastó a las comunidades de cazadores-recolectores de la época. Está claro que al menos unas pocas personas sobrevivieron para enterrar a los muertos, y es evidente que sabían quién era quién, ya que los hermanos pequeños fueron enterrados juntos en fosas comunes", señaló Macleod.

Con información de Reuters