Uganda dice que ha acordado con EEUU acoger a personas que no reúnan los requisitos para el asilo

FOTO DE ARCHIVO. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Uganda, Okello Oryem, posa en su despacho en Kampala, Uganda

Uganda ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para acoger a nacionales de terceros países que no puedan obtener asilo en Estados Unidos, pero no quieran regresar a sus países de origen, según ha informado este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El presidente Donald Trump pretende deportar a millones de inmigrantes que entraron irregularmente en Estados Unidos y su Gobierno ha tratado de aumentar las expulsiones a terceros países, incluso enviando a criminales convictos a Sudán del Sur y Esuatini.

"Se trata de un acuerdo temporal con condiciones, entre ellas que no se aceptarán personas con antecedentes penales ni menores no acompañados", declaró en un comunicado Vincent Bagiire Waiswa, secretario permanente del Ministerio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Waiswa añadió que Uganda preferiría recibir a personas de nacionalidades africanas en virtud del acuerdo.

"Las dos partes están elaborando las modalidades detalladas sobre cómo se aplicará el acuerdo", afirmó.

El miércoles, otro responsable ugandés de Asuntos Exteriores había negado una información de los medios de comunicación estadounidenses según la cual el país de África Oriental había aceptado acoger a personas deportadas de Estados Unidos, afirmando que carecía de instalaciones para alojarlas.

Uganda, aliado de Estados Unidos en África Oriental, también acoge a casi dos millones de refugiados y solicitantes de asilo, procedentes en su mayoría de países de la región como República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Sudán.

Con información de Reuters