Trump puede poner fin a las protecciones de deportación de 60.000 inmigrantes

FOTO DE ARCHIVO: Migrantes hondureños deportados de Estados Unidos esperan en fila para abordar un autobús en el Centro de Atención al Migrante Retornado, en San Pedro Sula, Honduras

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos despejó el miércoles el camino para que el Gobierno del presidente Donald Trump ponga fin a las protecciones temporales de deportación y cancele los permisos de trabajo para más de 60.000 inmigrantes de América Central y Nepal.

El fallo de la Corte de Apelaciones de EEUU para el Noveno Circuito permite al Gobierno poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal mientras se resuelve un recurso judicial a esa política. Los tres jueces que firmaron la orden no proporcionaron razonamientos jurídicos.

La orden pone fin inmediatamente a la protección de los nepalíes, que expiró el 5 de agosto. Las protecciones para hondureños y nicaragüenses expirarán el 8 de septiembre.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que la decisión ayudará a restaurar la integridad del sistema de inmigración y evitará que el Estatus de Protección Temporal se utilice como un "sistema de asilo de facto".

Ahilan Arulanantham, del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles, uno de los grupos que presentó la demanda, criticó al tribunal por no proporcionar razonamientos y dijo que la decisión "simplemente sanciona la toma de poder del Gobierno".

La juez de distrito Trina L. Thompson había bloqueado temporalmente en julio la cancelación de las protecciones por parte del Gobierno en una sentencia tajante, en la que consideró que la decisión de la administración estaba probablemente motivada por animadversión racial.

Con información de Reuters