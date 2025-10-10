Trump propone prohibir a las aerolíneas chinas sobrevolar Rusia en rutas a EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Un avión de Air China en el aeropuerto internacional de Pekín, China

9 oct (Reuters) -El Gobierno de Trump propuso este jueves prohibir a las aerolíneas chinas sobrevolar Rusia en las rutas con origen o destino Estados Unidos, alegando que la reducción del tiempo de vuelo que permite esta práctica pone en desventaja a las compañías estadounidenses.

La propuesta es otra escalada de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo y se anunció después de que Pekín endureciera el jueves los controles a las exportaciones de tierras raras, cruciales para algunas industrias estadounidenses.

Las aerolíneas estadounidenses critican desde hace tiempo la decisión de permitir a las compañías chinas utilizar el espacio aéreo ruso en las rutas estadounidenses porque les da la ventaja de reducir el tiempo de vuelo y quemar menos combustible, lo que abarata los costes.

Rusia ha prohibido a las aerolíneas estadounidenses y a muchas otras extranjeras sobrevolar su espacio aéreo en represalia porque Washington prohibió los vuelos rusos sobre Estados Unidos en marzo de 2022, después de que el país invadiera Ucrania.

Las aerolíneas chinas no fueron vetadas y han estado utilizando esta ventaja para aumentar su cuota de mercado en comparación con las compañías no chinas en las rutas internacionales.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo el jueves en su propuesta de orden que la situación actual era "injusta y ha dado lugar a efectos competitivos adversos sustanciales en las compañías aéreas estadounidenses."

La propuesta actual de aplicar la restricción de sobrevuelo a los permisos de compañías aéreas extranjeras expedidos en Estados Unidos no se aplica a los vuelos exclusivamente de carga, añadió.

La decisión del Departamento de Transporte podría afectar a algunos vuelos estadounidenses operados por Air China , China Eastern , Xiamen Airlines y China Southern .

La orden no nombraba a la aerolínea Cathay Pacific , con sede en Hong Kong, que sobrevuela Rusia en su ruta de Nueva York a Hong Kong, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24. Cathay no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El regulador chino de la aviación, la embajada china en Washington y Airlines for America, importante grupo comercial que representa a las compañías American Airlines , Delta Air Lines y United Airlines , todas ellas con rutas a China, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las acciones de las tres mayores aerolíneas chinas que cotizan en bolsa caían ligeramente el viernes. Air China bajaba un 1,3%, China Southern un 1,8% y China Eastern un 0,3% a media jornada. Las aerolíneas estatales han pasado apuros desde la pandemia, registrando cinco años consecutivos de pérdidas anuales.

(Infdormación de David Shepardson en Washington y Lisa Barrington en Seúl; información adicional de Sophie Yu en Pekín y Donny Kwok en Hong Kong; edición de Chris Sanders y Jamie Freed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)