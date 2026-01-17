Trump promete aranceles a ocho países europeos por Groenlandia

Imagen de archivo de gaviotas sobrevolando la ciudad antigua de Nuuk, Groenlandia.

‍El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el sábado aplicar una oleada de ‍aranceles crecientes a ⁠los aliados europeos hasta que se permita a Washington comprar Groenlandia, intensificando una disputa sobre el futuro de la vasta isla ártica de Dinamarca.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que el 1 de febrero entrarán en vigor aranceles de importación adicionales del 10% sobre los ‌bienes procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, ⁠Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia ⁠y Reino Unido, todos ellos ya sujetos a gravámenes impuestos por Trump.

Esos aranceles aumentarían al 25% ‍el 1 de junio y continuarían hasta que se llegue a un ⁠acuerdo para que Estados Unidos ‌compre Groenlandia, escribió Trump.

El presidente ha dicho en repetidas ocasiones que Groenlandia es vital para la seguridad de Estados Unidos por su ubicación estratégica y sus grandes depósitos minerales, y ‌no ha ‌descartado usar la fuerza para tomarla. Las naciones europeas enviaron esta semana personal militar a la isla a petición de Dinamarca.

"Estos Países, que están jugando a ​este juego muy peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es defendible ni sostenible", escribió Trump.

"Estados Unidos de América está inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca y/o cualquiera de estos Países que han puesto tanto en riesgo, a ‍pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas", agregó.

En Dinamarca y Groenlandia se celebraron manifestaciones el sábado contra las exigencias de Trump y pidieron ​que se les deje determinar su propio futuro.

Destacados países de la Unión Europea han respaldado a Dinamarca, advirtiendo ​que la toma militar estadounidense de un territorio de la OTAN podría colapsar la ⁠alianza militar que lidera Washington. Reino Unido también ha dado su apoyo.

Con información de Reuters