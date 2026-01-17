Real Madrid vs Levante por La Liga: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Real Madrid recibe al Levante en un partido clave por la jornada 20 de La Liga. Los merengues están en crisis y buscan recuperar la confianza de su hinchada tras la humillante eliminación en Copa del Rey ante Albacete, mientras que Álvaro Arbeloa encara su debut liguero como técnico interino en medio de un ambiente tenso y con la presión de acortar la distancia de cuatro puntos que los separa del líder Barcelona.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Real Madrid y Levante, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Levante?

El partido entre Real Madrid y Levante se disputará el sábado 17 de enero a las 10:00 (hora argentina) en el Santiago Bernabéu. El encuentro será transmitido en vivo por DSports en televisión y DGO+ vía streaming, en lo que será el regreso del conjunto blanco a su estadio después del durísimo golpe sufrido en Copa del Rey ante un equipo de Segunda División.

La situación en el Real Madrid es crítica. Álvaro Arbeloa fue nombrado técnico interino el lunes 13 de enero tras la fulminante destitución de Xabi Alonso, quien apenas duró 232 días en el cargo. El vasco fue despedido después de perder la final de la Supercopa de España 3-2 ante Barcelona, sumando así su sexta derrota en los últimos nueve partidos. Las constantes lesiones del plantel, los conflictos en el vestuario y las dudas sobre la preparación física del equipo terminaron por sellar su suerte.

El debut de Arbeloa en el banquillo merengue fue una pesadilla. El miércoles 14 de enero, el Real Madrid cayó eliminado de la Copa del Rey en octavos de final ante Albacete, equipo de Segunda División que se ubica en la posición 17, por un dramático 3-2. Jefte Betancor marcó el gol del triunfo en tiempo de descuento, consumando la primera victoria en la historia de Albacete sobre los blancos. Fue un golpe durísimo que dejó al club sin margen de error en La Liga.

Ahora Arbeloa, exdefensor del Madrid y técnico del Castilla desde junio de 2025, tiene la misión de dar vuelta la página rápidamente. El sábado debutará en La Liga ante su público, que espera una reacción contundente tras dos semanas catastróficas. El Real Madrid está segundo en la tabla con 45 puntos, a cuatro del líder Barcelona que acumula 49 unidades. Los merengues necesitan tres puntos urgentes para no perder pisada en una temporada que amenaza con irse de las manos.

Las bajas por lesión complican el panorama: Antonio Rüdiger es duda seria por una lesión en la rodilla sufrida en la Supercopa, mientras que Trent Alexander-Arnold, Éder Militão y Ferland Mendy son bajas confirmadas. La única buena noticia es que Kylian Mbappé y Rodrygo Goes, que trabajaron al margen, estarían disponibles para este encuentro. Arbeloa necesita que sus figuras respondan ante un rival que llega urgido de puntos desde el fondo de la tabla.

Levante, por su parte, está en plena lucha por la permanencia. El conjunto granota, dirigido por Julián Calero en su segunda temporada tras lograr el ascenso a Primera en la primera, ocupa una de las tres posiciones de descenso junto a Valencia y Real Oviedo. Los levantinistas necesitan sumar de visitante para empezar a salir del pozo, aunque enfrentar al Real Madrid en el Bernabéu, incluso en crisis, es una de las misiones más difíciles del calendario.

Calero cuenta con un plantel de 38 jugadores con una media de edad de 25.3 años, en el que destacan fichajes como Mathew Ryan en el arco y el uruguayo Alan Matturro en defensa. El técnico de 55 años sabe que necesita un rendimiento perfecto de sus jugadores para intentar robar algo en la capital, aprovechando el momento delicado que atraviesa el conjunto merengue.

Formaciones probables de Real Madrid y Levante

Álvaro Arbeloa tiene casi definido su once titular para enfrentar a Levante, aunque con una duda importante en defensa. Andriy Lunin será el arquero tras su actuación en la eliminación copera. La línea defensiva tendría a Lucas Vázquez como lateral derecho, Aurélien Tchouaméni cayendo desde el mediocampo para hacer de central improvisado ante las lesiones de Militão y la duda de Rüdiger, David Alaba como central zurdo, y Fran García por izquierda ante la baja de Ferland Mendy.

Si Antonio Rüdiger logra recuperarse a tiempo, ocuparía el puesto de central junto a Alaba, permitiendo que Tchouaméni regrese al mediocampo. Esta decisión se tomará en el último momento dependiendo de las sensaciones del alemán. El técnico interino necesita solidez defensiva después de los tres goles encajados en Albacete, un partido que dejó muy mal parado al equipo tanto futbolísticamente como anímicamente.

En el mediocampo, Arbeloa apostaría por Federico Valverde y Eduardo Camavinga como doble pivote, con la responsabilidad de recuperar y darle equilibrio al equipo. Arriba, el tridente ofensivo estaría formado por Rodrygo Goes en la derecha, Jude Bellingham como mediapunta detrás del delantero, y Vinícius Júnior en la izquierda. La referencia de área será Kylian Mbappé, quien necesita reencontrarse con el gol después de un arranque de año discreto.

Del lado de Levante, Julián Calero intentará plantear un equipo ordenado para no sufrir una goleada en el Bernabéu. Mathew Ryan, experimentado arquero australiano fichado desde el RC Lens, será el último hombre. La línea defensiva estaría conformada por Andrés García como lateral derecho, la dupla central de Matías Moreno y Alan Matturro, y Carlos Álvarez por izquierda. El uruguayo Matturro es una pieza clave en la zaga granota.

En el mediocampo, Calero confiaría en Pablo Martínez y Óscar Clemente como doble pivote, intentando tapar los espacios y evitar que el Madrid genere juego fluido. Arriba, el técnico apostaría por velocidad en las bandas con Iván Romero por derecha y Roger Brugué por izquierda, mientras que Fabrizio Angileri actuaría como mediapunta. La referencia de área sería Pablo Cuñat, quien tendrá la difícil misión de aguantar los balones de espaldas al arco.

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni, David Alaba, Fran García; Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

Levante: Mathew Ryan; Andrés García, Matías Moreno, Alan Matturro, Carlos Álvarez; Pablo Martínez, Óscar Clemente; Iván Romero, Fabrizio Angileri, Roger Brugué; Pablo Cuñat. DT: Julián Calero.

Real Madrid vs Levante: Ficha técnica