Era jinete en el campo, le dicen el Paisano y vuelve al boxeo para pelear vs. Chávez Jr: la historia del argentino Ángel Sacco

Era jinete en el campo, le dicen el Paisano y vuelve al boxeo para pelear con Chávez Jr.

Ángel Julián Sacco no pelea profesionalmente desde octubre del 2023 cuando en Chivilcoy le ganó a Sergio Mauricio Carabajal por puntos en decisión unánime. De ahí en adelante su camino en el boxeo se frenó, pero él siguió su vida y hoy disfruta -empilchado con su ropa de gaucho- con tranquilidad el campo en 25 de Mayo, donde es jinete.

Una tarde de noviembre le llegó un llamado al que fue difícil decirle que sí, pero con el apoyo de su familia se decidió: enfrentar a Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda y excampeón del mundo, en México y ante los ojos de millones de fanáticos del deporte de los puños. Es que este duelo significará la vuelta del púgil de Culiacán que cuenta con 54 victorias (34 por KO), siete derrotas y un empate tras caer en prisión en 2025.

Después de aquella derrota contra Jake Paul el 28 de junio del año pasado, todo se desmoronó para el "Junior", que fue deportado de Estados Unidos por portación de armas y otros cargos para luego entrar a la cárcel en su país. Salió en libertad condicional y junto a su padre comenzó el operativo regreso con los entrenamientos pensando en subirse otra vez al ring. Tras varios meses sin saber si volvería o no, se confirmó que su rival será el argentino que lleva 10 triunfos como profesional, de los cuales 4 fueron por KO, un empate y una derrota. La que se viene será la más importante de su carrera hasta ahora a sus 31 años y en diálogo con El Destape a horas de subirse al avión contó su vida, presente y lo que representa este combate.

Ángel Sacco, el "Paisano" y jinete boxeador que peleará contra Julio César Chávez Jr.

¿Cómo estás para la pelea?

- Me siento bien para la pelea, preparado mentalmente. Es la más importante que me va a tocar hacer y estoy esperando, deseando, que salga lo mejor.

¿Cómo te llegó la oferta y en qué momento de tu vida?

- La oferta me llegó de la nada. Había vuelto a entrenar en el gimnasio de Pablo Batista en El Corazón de Campeón en Saladillo hacía uno o dos meses, tranquilo. Por gusto mío volví a entrenar y la propuesta llegó a fines de noviembre.

¿Qué opinas de Julio César Chávez Jr.?

- Julio es un boxeador de primera línea. Si bien no lo es en el momento, lo ha sido, ha enfrentado peleas muy importantes, fue campeón del mundo. Sé que no es el mejor momento de él, pero no llegó a ese lugar porque se lo regalaron.

Julio César Chávez Jr. uelve y peleará contra el argentino Ángel Sacco

¿Qué significa esta pelea para vos? ¿Volverías al boxeo definitivamente?

- Es muy importante para mí en lo personal. No estoy en competencia y no creo que vaya a seguir mucho más en el boxeo. Dejo la puerta abierta para alguna pelea más. Si esta fuera la última estaría contento con lo que hice. Me puede hacer volver, pero no creo que tenga para mucho más porque no puedo vivir del boxeo. Son muy pocas personas en Argentina los que pueden dedicarse de lleno. Hice toda mí carrera a la par del trabajo y cuando las cosas se empezaron a poner serias ya se estaba complicando y dábamos ciertas ventajas.

¿Qué esperas de este viaje a México?

- Darle una alegría a mí familia. Que cualquier chico vea en las redes a un "paisano", de un pueblo de 40.000 habitantes, sin prensa, llegar a pelear contra alguien que fue campeón del mundo es una alegría. Para mí familia, mi mujer, mi hermano más grande (Leandro) que fue el que me dio el empujón para aceptarla, porque no quería pelear. Disfrutar del viaje, de la velada, de estar ahí.

En estos años que no boxeaste... ¿A qué te dedicabas?

- Trabajé en el campo que es lo que hice toda mí vida desde los 12 años. Soy camionero de herencia familiar: siguiendo el camino de mi viejo y mi abuelo, estoy entrando en el rubro.

¿Sobre tu vida como jinete qué podés contar?

- Es a lo que más pasión le he puesto en mi vida. Si bien arranqué a montar cuando tenía 17 o 18 años, lo hice hasta que me hice profesional en el boxeo. Es mi pasión, siempre lo fue junto con los caballos. Mi hermano más chico es jinete y trato de acompañarlo en ese rubro que es difícil. Mi vida fuera del boxeo es muy tranquila, juego mucho al pádel, compito en algunos torneos. También vivo en un pueblo muy tranquilo.

Ángel Sacco en su etapa como jinete

¿Un sueño en el boxeo?

- Nunca los tuve. Me avisaban que tenía que pelear y no preguntaba con quién, dónde ni por qué. Nunca soñé pelear por un título ni con Chávez. Lo hago porque me gusta pelear, en mis redes tampoco hay muchas cosas de boxeo. La fui llevando y llegué acá. Si es la última, lo va a ser; y si hay alguna más, sabrá Dios dónde iré a pelear y con quién. Disfruté todas las peleas y voy a disfrutar esta, ojalá el resultado esté de nuestro lado. Pero sin soñar cosas imposibles ni creer algo que no es. Sé mis limitaciones, algunas cosas las puedo suplir con trabajo y sacrificio pero hay cosas que no. Cuando me alejé del boxeo era porque ya no podía, tengo mi familia y alquilo.

¿Y en la vida?

- Trato de hacer siempre las cosas lo mejor posible, me gustaría ser un buen tipo. Que todo aquel que hable de mí o se acuerde tanto en el ambiente del boxeo como de la jineteada o del pádel, que se me recuerde como un buen pibe. Tengo mis defectos pero no tengo grandes sueños. No me gusta ser mucho el foco de atención, no me siento cómodo. Sé que también la pelea es importante. Traté de esconder la pelea todo lo que pude hasta que salió a la luz, en mi pueblo hace una semana que se sabe.

Quiero agradecer de todo corazón a mi señora, que yo le había dicho que ya colgaba los guantes pero va a tener que sufrir una más. A mis hermanos, que cuando esté arriba del ring voy a estar pensando en ellos, cuando suene la campana me voy a acordar. No somos una familia que viene del boxeo, pero de la nada llego a estar en una velada a nivel mundial. Es el regalo más grande que les puedo hacer.

Ángel Sacco, el rival de Julio César Chávez Jr., en su faceta de boxeador

La carrera de Ángel Sacco, el boxeador argentino que peleará contra Julio César Chávez Jr. en México

El púgil de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, hizo su debut como profesional en 2019 cuando empató con Bruno Venialgo Arguello en el Club Plaza Italia de su localidad el 15 de febrero. En el mismo escenario se presentó el 6 de abril de aquel año y perdió por KO técnico en el tercer round contra Néstor David Campos, pero todo lo que vino después fue más que positivo.

En agosto del 2021 volvió con todo y de ahí en más no dejó de ganar: 10 peleas de las cuales ganó 4 por la vía del cloroformo hasta su última presentación en octubre del 2023 cuando le ganó a Sergio Mauricio Carabajal por puntos en fallo unánime. Ahora, el objetivo está puesto en también vencer a Chávez Jr. en el desafío más importante de su carrera.

Ángel Sacco vs. Julio César Chávez Jr., el 24 de enero en México

Cuándo es la pelea entre Ángel Sacco y Chávez Jr.: hora, TV y cómo verla online

El argentino se enfrentará al hijo de la leyenda de México el próximo sábado 24 de enero en el Arena Potosí del mencionado país en la velada llamada "Dinastía Chávez". Lo que aún no está confirmado es la televisación y tampoco el horario, pero todo indica que será por medio de ESPN KnockOut. Cabe destacar que habrá varios combates entre los que habrá uno femenino y en uno de los restantes estará Omar Chávez, hermano del "Junior", quien se verá las caras con el colombiano José Miguel "Mochuelito" Torres.