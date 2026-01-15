Julio César Chávez Jr. vuelve al boxeo después de estar en la cárcel y peleará contra un argentino

Boxeo: Chávez Jr. vuelve tras su paso por la cárcel y peleará contra un argentino

Julio César Chávez Jr. volverá al ring en medio del escándalo que lo llevó a la cárcel en 2025 y se presentará arriba del ring contra un argentino que se prepara con todo para enfrentarlo. El hijo de la leyenda mexicana del boxeo que fue deportado de Estados Unidos días después de perder con Jake Paul por portación de armas y otros cargos tiene todo acordado para pelear otra vez en el 2026. De esta manera, mientras se espera que se defina si volverá o no a prisión, se entrenó para este compromiso que significará su regreso.

Quien tendrá la difícil tarea de combatir contra el excampeón del mundo que alguna vez perdió con Sergio "Maravilla" Martínez es nada más y nada menos que Ángel Julián Sacco. El "Paisano", como se lo apoda, no se sube al cuadrilátero desde octubre del 2023 y buscará dar el batacazo el próximo sábado 24 de enero en la división semipesado a 10 asaltos. A su vez, la velada contendrá diferentes cruces en los que predominará el apellido del histórico referente de México.

Chávez Jr. vuelve al boxeo contra el argentino Ángel Sacco

Después de que se le conceda la libertad condicional en agosto del 2025, el hijo de Julio César Chávez comenzó a entrenar y ponerse otra vez en forma pensando en su vuelta al boxeo. El experimentado púgil cumplirá con su objetivo después de varios meses cuando se suba al entarimado del Arena Potosí de su país.

Su padre, ícono de la disciplina tanto en su país como en el mundo, aseguró en recientes declaraciones que "verlo a Julio sano y arriba del ring ya es un triunfo". La particularidad es que su rival será un boxeador de nuestro país, tal como sucedió con Luciano Leonel Cuello en 2009 -a quien le ganó por puntos en fallo unánime- y Martínez en 2012.

Julio César Chávez Jr. se enfrentará al argentino Julián Ángel Sacco el 24 de enero

Quién es Sacco: la carrera del argentino que peleará ante Chávez Jr. en México

El oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo cuenta con 10 victorias (4 por KO), una derrota y un empate, por lo que ahora buscará estirar su récord con un triunfo más. Después de su debut en 2019 cuando igualó Bruno Venialgo Arguello se encontró con un revés ante Néstor David Campos el mismo año y de ahí en más todo fueron éxitos.

En 2021 regresó e hiló 10 peleas en las que no pudieron con él, por lo que buscará el mismo resultado contra Chávez Jr. Acerca de este compromiso, el argentino habló con el medio local Canal 3 Fortín Mulitas y sostuvo que "estaba con pocas ganas de volver a boxear. Pero ante esta oportunidad lo pensé y al final acepté".

El "Paisano" ya comenzó con la preparación y está en peso para emprender viaje hacia México, lo cual hará este lunes 19 de enero. "Es la pelea más importante de mí carrera hasta el momento. La enfrentaremos como siempre, con el mayor respeto y seriedad que se merece", añadió en la entrevista. Por otro lado, agregó que es consciente del rival que tendrá enfrente y que será más visitante que nunca.

Cuándo es la pelea entre Chávez Jr. y el argentino Sacco: hora, TV y cómo verla online

El duelo entre el hijo de la leyenda mexicana y el argentino tendrá lugar el próximo sábado 24 de enero en el Arena Potosí de México en el marco de la velada denominada "Dinastía Chávez". Todo indica que la transmisión del combate estará a cargo de ESPN KnockOut, aunque no hay nada oficial al respecto como tampoco del horario. Con respecto a la cartelera, según trascendió, habrá un duelo femenino, varias figuras locales y la presencia de Omar Chávez, hermano del "Junior".