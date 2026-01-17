La Canasta Básica Alimentaria aumentó un 35,64% durante el 2025 en La Rioja: los detalles

En La Rioja, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró un aumento del 35,64% durante 2025, según el relevamiento mensual que realizan el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) y la organización Libres del Sur.

Una familia tipo de la ciudad capitalina, integrada por dos personas adultas y dos niños, necesitó $576.677,27 en diciembre de 2025 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Doce meses antes, en diciembre de 2024, ese mismo conjunto de productos demandaba $425.152,64, lo que implica un incremento interanual de $151.520,63 solo para alimentos indispensables.

El relevamiento se basa en el seguimiento de 57 productos que integran la Canasta Básica de Alimentos y refleja el impacto sostenido de la suba de precios en el presupuesto de los hogares riojanos a lo largo del año. En paralelo, la Canasta Básica Total (CBT), que incorpora gastos no alimentarios como transporte, vestimenta, salud y servicios, alcanzó en diciembre los $1.297.523,86, con un aumento interanual de $328.175,85.

Desde Isepci recordaron que la CBT mide el costo total que debe afrontar una familia para cubrir el 100% de sus necesidades mensuales. En ese sentido, los hogares con ingresos inferiores a ese monto son considerados técnicamente pobres. En tanto, aquellos que no alcanzan a cubrir el valor de la Canasta Básica Alimentaria se encuentran en situación de indigencia.

El informe también detalla la composición del gasto alimentario. Durante 2025, el rubro Carnes fue el de mayor peso dentro de la canasta, representando el 49,06% del total, y registró el incremento más significativo, con una suba cercana al 60% interanual, concentrada principalmente en la segunda mitad del año.

Por su parte, el rubro Verdulería mostró un aumento aproximado del 30%, mientras que los productos de Almacén registraron un alza del 21%, en el que se completó un escenario de presión constante sobre el costo de vida en la provincia.

Cuál fue la inflación del NOA

Durante el mes de diciembre, la región del Noroeste Argentino (compuesta por Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) registró una inflación del 2,6%. Este resultado representó una aceleración del 0,3% respecto al mes de noviembre y situó a la región por debajo de la media nacional, la cual alcanzó un 2,8%. En términos interanuales, el NOA cerró el período con un acumulado del 31,4%, una cifra apenas inferior al 31,5% registrado a nivel país.

En cuanto a la variación de precios acumulada durante el 2025, los dos alimentos más afectados fueron Carnes y derivados (55,5%), y Frutas (46,5%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Verduras, Tubérculos y Legumbres (8,7%), y Leche, productos lácteos y huevos (17,5%).