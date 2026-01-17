El emotivo mensaje de Colapinto a Benavides tras ganar el histórico Rally Dakar: "Ídolo"

Franco Colapinto reaccionó con emoción al título de Luciano Benavides en el Rally Dakar 2026, una hazaña histórica para Argentina en la categoría motos.

El Rally Dakar 2026 dejó una de las páginas más memorables del deporte argentino y tuvo un festejo que cruzó disciplinas. Tras la histórica consagración de Luciano Benavides en motos, Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, expresó toda su emoción en redes sociales con mensajes eufóricos que rápidamente se viralizaron y reflejaron el impacto del logro a nivel nacional.

La victoria de Benavides en el Rally Dakar ya ocupa un lugar de privilegio en la historia del deporte nacional. El piloto salteño se consagró campeón en la categoría motos tras una definición electrizante, superando por apenas dos segundos al estadounidense Ricky Brabec, en uno de los finales más ajustados que se recuerden en la competencia.

La hazaña no solo tuvo impacto por el resultado, sino también por el contexto: el Dakar es una de las pruebas más exigentes del calendario mundial y consagrarse allí implica resistencia física, fortaleza mental y una precisión extrema. Benavides lo logró después de años de perseverancia y lo hizo de manera inolvidable.

El emotivo mensaje de Franco Colapinto que se volvió viral

Minutos después de que la cuenta oficial del Dakar anunciara el triunfo, Colapinto no tardó en reaccionar. Desde el Reino Unido, donde se encuentra preparando su temporada en la Fórmula 1 con Alpine, el joven piloto argentino dejó un comentario cargado de euforia: “Vamos, sos una bestia, dos segundos. Me vuelvo totalmente locoooo”.

El mensaje, espontáneo y genuino, se viralizó rápidamente entre fanáticos del automovilismo y del deporte argentino en general. La reacción de Colapinto no se quedó allí: continuó enviando felicitaciones con frases que reflejaron orgullo y admiración por su compatriota. “Qué ídolo, disfrutalo. Re merecido”, escribió, antes de sumar una expresión bien argentina que terminó de conquistar a los usuarios: “Todo al 2, loco, qué lindo. Son unos cracks, ¡aguante Argentina! A disfrutar”.

El festejo y las palabras de Benavides tras la consagración

Luego de sellar su victoria, Benavides habló con la prensa y dejó en claro la dimensión emocional del momento. “Hoy saqué lo mejor de mí desde la largada hasta la llegada. Nunca dejé de soñar ni de creer que podía lograrlo”, expresó, todavía con la adrenalina del final.

El piloto oriundo de Salta también explicó cómo se definió la competencia en los últimos kilómetros, donde cada decisión fue determinante. “En los últimos tres kilómetros, Ricky se equivocó y yo tomé el camino correcto. De repente volví a ver su luz y entendí que tenía que dar media vuelta para acomodar el rumbo, porque era imposible cruzar directo. Ahí vi la oportunidad y no quise dejarla pasar”, relató, dando cuenta de la frialdad y claridad mental que le permitieron quedarse con el título.

Las redes sociales, escenario del festejo

La emoción también se trasladó a Instagram. En sus historias, Colapinto compartió un video del desenfrenado festejo de Benavides junto a su equipo tras concretar la hazaña. “Así se festeja cuando sos argentino, loco. Gracias por tantas alegrías, dale campeón”, escribió el piloto de Fórmula 1, acompañando las imágenes que mostraban la descarga de tensión y felicidad del flamante ganador.

Los mensajes de figuras argentinas del deporte hacia Benavides, minutos después de consagrarse campeón del Rally Dakar en motos.

A los mensajes de Colapinto se sumaron otras figuras del deporte argentino. Valentín Perrone, una de las promesas del automovilismo, calificó el logro como “histórico”, mientras que Juan Martín del Potro también felicitó a Benavides con un contundente “Grande, campeón”.