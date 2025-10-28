Trump elogia a la "gran" líder japonesa en conversaciones sobre comercio y minerales críticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Tokio

ct (Reuters) -El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió efusivamente a Sanae Takaichi, la primera mujer en ocupar el cargo de jefa del Gobierno japonés, en un acto celebrado el martes en Tokio, en el que acogió con satisfacción su compromiso de acelerar el rearme militar y la firma de acuerdos sobre comercio exterior y tierras raras.

Takaichi, protegida del fallecido amigo y compañero de golf de Trump, el líder japonés Shinzo Abe, aplaudió el impulso del presidente estadounidense para resolver los conflictos mundiales y dijo que lo nominaría para el Premio Nobel de la Paz, según el portavoz de Trump.

También se espera que Japón ofrezca un paquete de inversiones estadounidenses en virtud de un acuerdo de 550.000 millones de dólares acordado este año, incluida la construcción naval, y prometa compras de soja, gas y camionetas estadounidenses, dijeron fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estos gestos podrían atenuar las exigencias de Trump de que Tokio invierta más en su seguridad ante una China cada vez más asertiva, algo que Takaichi trató de evitar prometiendo acelerar los planes para aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB.

"Por todo lo que sé de Shinzo y de otros, usted será uno de los grandes primeros ministros. También me gustaría felicitarla por ser la primera mujer que es primera ministra. Es algo muy importante", le dijo Trump a Takaichi cuando ambos se sentaron a conversar con sus delegaciones en el Palacio Akasaka de Tokio.

TAKAICHI INVOCA EL LEGADO DE ABE

Takaichi se refirió repetidamente al afecto de Abe por Trump y le regaló su "putter" dentro de una caja de cristal, una bolsa de golf firmada por el ganador de un "major" japonés Hideki Matsuyama y una pelota de golf en pan de oro, según las fotos publicadas en X por la asistente de Trump, Margo Martin.

Abe, que fue asesinado en 2022, fue el primer líder extranjero en reunirse con Trump tras su victoria electoral en 2016 y ambos forjaron un estrecho vínculo durante varias rondas de golf en Estados Unidos y Japón.

Durante un almuerzo a base de arroz y ternera estadounidenses y verduras de Nara, la ciudad natal de Takaichi, la mandataria japonesa presentó a Trump un mapa de las principales inversiones que las empresas japonesas han realizado en Estados Unidos desde su última visita en 2009.

Al menos 10 empresas japonesas aspiran a invertir más de 400.000 millones de dólares en EEUU en áreas como la energía y la inteligencia artificial, que los dos Gobiernos anunciarán el martes, según informó la cadena pública NHK.

EL ACUERDO SOBRE MINERALES CRÍTICOS, FIRMADO

Trump también elogió los esfuerzos de Japón por adquirir más material de defensa estadounidense, mientras que Takaichi dijo que el papel de Trump en la consecución de acuerdos de alto el fuego entre Camboya y Tailandia, y entre Israel y los milicianos palestinos, eran logros "sin precedentes".

A continuación, los líderes firmaron un acuerdo para apoyar el suministro de minerales críticos y tierras raras, en un momento en el que los países intentan desligarse del asfixiante control de China sobre estos materiales cruciales para una amplia gama de productos, desde teléfonos inteligentes a aviones de combate.

El acuerdo tiene como objetivo identificar conjuntamente proyectos de interés en áreas como los imanes y las baterías durante los próximos seis meses y trabajar juntos para desarrollar reservas de minerales clave, entre otras medidas.

El mandatario estadounidense comenzó el domingo en Malasia su visita de cinco días a Asia antes de viajar a Japón a última hora del lunes y dirigirse directamente al Palacio Imperial para reunirse con el emperador japonés, Naruhito.

Espera culminar su viaje, el más largo en el extranjero desde que regresó a la Casa Blanca en enero, acordando el jueves en Corea del Sur una tregua en la guerra comercial con el presidente chino, Xi Jinping.

Con información de Reuters